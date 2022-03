IKKE TALE OM: Ukrainas visestatsminister Irina Vereshchuk sier det ikke er tale om å overgi Mariupol

Visestatsministeren om overgivelse av Mariupol: − Ikke snakk om

Russland krevde at Ukraina skulle overgi havnebyen Mariupol innen mandag morgen, slik ble det ikke.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Åtte sider med tilbakevisning av historien og annet tull, sier Ukrainas visestatsminister og minister for arbeid og handel Irina Vereshchuk til den ukrainske avisen Pravda natt til mandag.

Hun viser til at Russlands forsvarsdepartement angivelig skal ha sendt et offisielt brev til Ukraina, der det stilles et ultimatum om at de ukrainske soldatene skulle legge ned våpnene og forlate Mariupol, før de kunne tilby evakuering av sivile.

Det russiske nyhetsbyrået RIA meldte søndag at Russland krevde at Ukraina overga havnebyen innen klokken 04.00 natt til mandag.

– Det er ikke snakk om noen overgivelse eller våpennedlegging. Vi har allerede informert den russiske siden om dette.

Skylder på nasjonalister

Tidligere samme dag hevdet det russiske forsvarsdepartementet at 59.000 personer har blitt evakuert fra Mariupol de siste tre dagene.

De ber det de påstår er ukrainske «nasjonalister» om å legge ned våpnene, og sier de i så fall vil tilby trygg ferdsel ut av byen på mandag – både mot øst og vest.

Forsvarsdepartementet sier at det er en humanitær katastrofe i byen, og skylder på de samme angivelig nasjonalistiske ukrainerne.

Det statsregulerte russiske nyhetsbyrået RIA skriver at «myndighetene må ta et valg om å enten «stå sammen med folket sitt», eller med «bandittene». Hvis ikke vil de stå overfor en «militærdomstol»,

– Russisk manipulasjon

Pravda skriver at brevet også er sendt til FN og den internasjonale Røde Kors-komiteen.

– De håpet at internasjonale organisasjoner ville reagere og begynne å legge press på Ukraina. Dette skjedde ikke. ICRC og FN forstår at dette er russisk manipulasjon, og at handlingene deres tar folk som gisler, sier visestatsministeren.

Ber om fluktkorridorer

Byen Mariupol har i over tre uker vært beleiret av russiske styrker, og utsatt for voldsomme artilleriangrep fra russisk side.

Ukraina krever at det russiske militæret umiddelbart åpner en korridor for sivile for å kunne ta dem ut av Mariupol til Zaporozhye.

Visestatsministeren sier at hun skrev til russerne at de burde åpne en korridor for sivile, heller enn å kaste bort tiden på dette brevet.

Hun hevder også at de sitter på informasjon om at Russland tvangssender folk, deriblant barnehjemsbarn, i retning Russland.

– Dette er terrorisme, sier hun til avisen.