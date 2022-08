ENORM: Den enorme luksusbåten Axioma måler hele 72,5 meter og rommer tolv sengeplasser.

Beslaglagt russisk superyacht skal selges på Gibraltar-auksjon

Den russiske yachten Axioma skal auksjoneres bort etter at dens sanksjonerte, russiske eier Dmitrievich Pumpyansky angivelig skal ha unnlatt å betale lånet sitt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det melder BBC som skriver at båten har fått en prislapp på hele 75 millioner dollar.

Den enorme luksusbåten ble konfiskert allerede i mars i år på Gibraltar etter påstander fra den amerikanske banken JP Morgan om at Pumpyansky ikke hadde betalt lånet sitt, som skal ligge på hele 20 millioner dollar.

Yachten skal etter planen auksjoneres bort tirsdag neste uke, der det er forventet at den vil gå for under estimert verdi.

Det er den første beslaglagte yachten som auksjoneres bort som følge av at den russiske eieren har blitt utsatt for vestlige sanksjoner.

TIL SALGS: Tirsdag til uken vil denne båten bli å se på en auksjon på Gibraltar.

Pumpyanskys båt er 72,5 meter og rommer blant annet tolv sengeplasser, svømmebasseng, spa og en 3D kino.

I tillegg til å fungere som Pumpyanskys egen båt, drev han med utleie til den nette sum av 465 000 pund i uka.

Båteieren er eier av stålprodusent OAO TMK, som blant annet leverer til det russiske statseide energiselskapet Gazprom. Han har en formue på 1,84 milliarder britiske pund, ifølge BBC.

Sanksjonene mot ham kommer fra både Storbritannia, EU og USA.