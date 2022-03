UTENRIKSMINISTER: Sergej Lavrov.

Russlands utenriksminister svarer Biden: − Tredje verdenskrig blir en ødeleggende atomkrig

En tredje verdenskrig vil bli utkjempet med atomvåpen og være ødeleggende, mener den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov - som svar på president Joe Bidens uttalelse om at alternativet til sanksjoner er den tredje verdenskrig.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den lengesittende utenriksministeren har gitt et intervju til tv-kanalen Al-Jazeera, gjengitt av blant andre Tass.

– Tredje verdenskrig blir en ødeleggende atomkrig, sier Lavrov.

Lavrov peker på USAs president Joe Biden og at han har sagt at alternativet til sanksjoner mot Russland ville være en tredje verdenskrig.

Bidens uttalelse kom i et intervju med bloggeren Brian Tyler Cohen, som ble publisert på Youtube lørdag.

– Du har to muligheter, å starte en tredje verdenskrig, å fysisk gå til krig mot Russland. Eller to, å sørge for at det landet som handler så på tvers av internasjonal lov ender med å betale prisen for å ha gjort det, sa Biden.

Avviser Krim-forhandling

Lavrov kommenterer også forhandlingene med Ukraina, og avviser at det annekterte Krim er aktuelt å forhandle om.

– Krim er en del av Russland og er ikke noe å diskutere, sier Lavrov.

– Russland har mange venner, det er umulig å isolere oss, sier han også i intervjuet.

Utenriksministeren uttrykker at sanksjoner var ventet, men at utestengningen av idrettsutøvere og mediefolk kommer overraskende på ham.

President Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov, bekrefter torsdag at presidenten mottar informasjon om russiske tap i krigen. Men han vil ikke kommentere tall.