Slaget om Kyiv

Først blir det

et voldsomt

bombardement. Så ruller

bakkestyrker

inn i Kyiv. Hvordan svarer

ukrainske soldater?

Slaget ­om Kyiv

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det går mot en brutal og voldsom fase i den russiske invasjonen av Ukraina:

Slaget om hovedstaden.

Hva slags motstand venter den russiske krigsmaskinen?

Hva blir de mest utsatte målene?

Hvilken rolle vil sivile med geriljataktikk kunne utgjøre?

Og hvor farlige er russiske sabotører, som har tatt seg inn bak fiendens linjer?

Onsdag kveld meldes det om en kraftig eksplosjon nær jernbanestasjonen i Kyiv.

VG har bedt to eksperter fra Krigsskolen vurdere de ulike scenarioene for kampene om byen.

– Det bygges opp mot et voldsomt angrep, med et massivt bombardement, fulgt av store bakkestyrker, forklarer oberstløytnant Palle Ydstebø, leder for seksjon for landmakt ved Krigsskolen:

– Tenk Berlin 1945.

Strategien

En enorm kolonne med russiske tropper rykker stadig nærmere den ukrainske hovedstaden:

– Med seg har de forsyninger med drivstoff, ammunisjon og store mengder mekanisert infanteri. De flytter frem stridsvogner, selvdrevet artilleri og pansrede kjøretøy, sier Ydstebø.

Kyiv er den strategisk viktigste byen for den russiske militærmaskinen.

Å ta byen blir den så langt største og mest kompliserte militæroperasjonen.

Slik sto kolonnen tirsdag klokken 12 norsk tid:

– Første steg er å omringe og isolere Kyiv fra tre sider: Fra øst, der de har gått inn fra Russland. Fra vest, der de har gått inn fra Hviterussland. Og fra sør, der de har angrepet ved Svartehavsbyen Odessa, sier Ydstebø.

– Russland må kutte av det ukrainske forsvarets mulighet til å få inn reservestyrker og flytte om på personell og ressurser.

Kyivs TV-tårn under angrepet tirsdag.

Trolige mål

Hovedveiene inn til byen:

Kyiv er knutepunkt for hele Ukraina, og fartsårene mellom øst/vest og nord/sør i landet går gjennom hovedstaden. Både for å innta byen, og for å kutte den av, må russerne ta kontroll over de viktigste veiene.

Broer:

Elven Dnipr, som deler Ukraina, renner midt gjennom hovedstaden. Broene over elven er svært viktige. Det kan være russerne velger å ødelegge broene, for å hindre ukrainske styrker i å bruke dem. Så kan de selv bruke flyttbare pongtong-broer.

Viktige bygninger:

Regjeringsbygninger, parlamentet, forsvarsdepartementet og rådhuset regnes alle som viktige mål, dersom man skal ta kontroll over byen. Men bygningene er bare viktige dersom ukrainerne faktisk opprettholder dem som hovedkvarter.

Kommunikasjonssentraler:

TV-stasjoner og etterretningssentre vil trolig tas fullstendig ut med missiler og raketter.

Russland ba tirsdag ettermiddag innbyggere i Kyiv som bor nær disse evakuere.

Kort tid etter sto TV-tårnet i brann og sendinger gikk i svart.

Kampene

De neste dagenes utvikling vil avhengige av hvor hardt det ukrainske forsvaret velger å slåss, påpeker Ydstebø.

– Det kan være at den ukrainske regjeringen velger å trekke seg ut av hovedstaden, og erklære Kyiv for en «åpen by», og la russerne rulle inn.

Blir det gatekamper, kan det ende i massiv ødeleggelse.

– Hvis Ukraina fortsetter å slåss, må Russland gå konsentrisk til verks: Inn i Kyiv i stadig smalere sirkler, sier Ydstebø.

– Da vil det bli en enormt ødeleggende bykrig. Da må Russland skyte seg frem kvartal, for kvartal.

Skal Kyiv tas på den måten, frykter han at millionbyen først vil bli angrepet med et massivt bombardement med artilleriild skutt inn fra bakken og med bomber sluppet fra krigsfly.

– Russland vil prøve å rydde forsvaret av veien, for å eksponere egne styrker i minst mulig grad når angrepet på bakkeplan settes i gang for fullt, tror Ydstebø.

I desember offentliggjorde russerne bilder av TOS-1 med flammekastere og termobariske bomber.

Sivile tap

Til nå har russerne møtt mer motstand fra Ukraina enn de hadde tenkt. Ut fra russisk doktrine vil de nå endre taktikk til en mye mer metodisk forberedt fremgangsmåte.

Det sier kaptein Amund Osflaten, som er lærer i taktisk samvirke ved Krigsskolen og ekspert på russisk strategisk kultur og militær metode.

Dette kan bety enda mer ødeleggende våpen:

Såkalte termobariske stridshoder, som gir svært kraftige, knusende trykkbølger, tapper kroppen for luft og ødelegger indre organer.

– Det vi har sett til nå, indikerer at russerne har tatt noe hensyn til sivilbefolkningen, sier Osflaten.

– Det hensynet blir lavere nå, sier han.

– Det vil bli store sivile tap hvis sivilbefolkningen er i området som er under angrep.

En ambulanse (t.v.) rykker ut i Kyiv mandag.

Gatekrig

Å krige i en by forutsetter en helt egen taktikk, påpeker Osflaten:

Det er mye kortere skuddhold. Men bygninger og strukturer under bakken gjør at det er mer skjul og dekning.

– Så fort de har isolert byen, må russerne gjøre en vurdering om hva de skal prioritere, sier Osflaten:

– Regjeringskvartalet, parlamentet, alt ligger ganske tett.

Invasjonen hittil har mange likhetstrekk med klassisk, sovjetisk og russisk krigføring, nemlig å angripe i flere bølger, og der styrkene i den neste bølgen tar over og fortsetter når momentet i den tidligere bølgen dør ut, mener Osflaten.

– De styrkene som nå har vært i strid, det er den første bølgen. Bak der står det fortsatt store slagkraftige stryker som er ment for å ta over angrepet når den første bølgen går på tap. Deres oppgave kan være å rykke frem til front og fortsette.

Ødelagte russiske militærkjøretøyer i byen Bucha, nær Kyiv, fotografert tirsdag.

Høy risiko

Noe som nok skiller russisk fra vestlig tankegang rundt krigføring, er at russerne forventer store tap av styrker, påpeker Osflaten:

– De sendte styrker til flyplassen ved Kyiv, ble nedkjempet og utslettet av ukrainerne. Det ville vært en katastrofe for vestlige makter, men for russerne er det en risiko som er verdt å ta.

– Det koster mye å angripe en storby. Du må bruke store styrker og ildkraft og vil få store tap.

Ukrainerne ser ut til å ha prøvd å unngå å møte de angripende styrkene rett på. De har latt russerne rykke frem uten motstand, før de har angrepet det som kommer bak, forklarer Osflaten.

Ukrainske myndigheter hevder å ha drept nær 7000 russiske soldater – men har ikke delt opplysninger om egne tap.

Russland hevder på sin side at de har mistet under 500, og drept over 2800.

En helsearbeider tar seg av en såret mann på et sykehus i Brovary utenfor Kyiv tirsdag.

Motstand

I tillegg til de regulære hærstyrkene, som har rundt 250.000 soldater, har Ukraina anslagsvis 400.000 veteraner og 200.000 reservister som kan kalles opp.

Det er usikkert hvor mange av disse som forsvarer hovedstaden.

Men Russland er uansett fullstendig overlegne i militærmakt, både til lands, til sjøs og i luften.

Ukraina har den siste tiden fått inn våpen fra Vesten, særlig i form av håndholdt luftvern og håndholdt panservern, noe Norge også har bidratt med.

– Håndholdt panser- og luftvern kan være effektivt dersom veltrente og disiplinerte soldater bruker disse mot fremrykkende stridsvogner, for eksempel, forklarer Palle Ydstebø.

Han tror et annet våpen vil få større effekt:

– Polen, Bulgaria og Slovakia har lovet Ukraina å sende MIG29 jagerfly. Det er en type fly som ukrainerne selv kan operere og har styringssystemer for. De vil kunne forsvare mot angripende bombefly.

En ukrainsk sivilforsvarsenhet tar seg over en sprengt bro nord i Kyiv tirsdag.

Lomme­kjent

Ukrainerne har en stor fordel: De er på hjemmebane.

– Du kan forberede deg i området, mens fienden som angriper kommer inn i et område de ikke kjenner fra før, sier Osflaten.

Han tror ukrainske styrker vil prøve så godt de kan å befeste seg i byen og slåss fra bygninger og fra kloakksystemet.

– De vil prøve å holde seg under bygninger, under bakken. Bevege seg inn i en bygning, skyte fra et vindu, flytte seg, skyte derifra.

– Hvis du bruker gaten, er du veldig eksponert. Mens alt som er under bakken, gir deg beskytte når du rykker frem med vanlige automatvåpen, rifler, panservernvåpen, og prøve å lage sperringer og gjøre at det blir vanskelig å rykke frem.

Sperringer kan for eksempel være gamle biler og bilvrak på tvers av veien, og sprengte bygninger og broer.

En sivil ukrainer trener på å kaste molotovcocktails.

Gerilja og sabotasje

Ukraina har gitt sivile både skytetrening og levert ut våpen. Kyivs innbyggere har fått tillatelse til å delta aktivt i krigføring. Det kan gå mot geriljakrig.

Bildene av sivile som lager molotovcocktails, sprengladninger på glassflaske, er ikke bare for å bygge moral, påpeker Palle Ydstebø.

– Molotovcocktails kan skape stor skade, hvis de for eksempel kan kastes fra vinduer i hus i trange gater. De kan stanse en fremrykkende stridsvogn på den måten.

Det er blitt advart mot russiske sabotører, som ukrainske borgerverngrupper nå jakter på.

– Dersom sabotører er bak de ukrainske forsvarslinjene, så vil de kunne forårsake skader ved å ramme infrastruktur, kraftverk, kommunikasjonslinjer.

– Det kan også være de har fått i oppdrag å finne presidenten og forsøke å drepe ham. Men det er uansett snakk om mindre grupper.