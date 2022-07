Her er Harry Styles på konsert i Storbritannia i mai.

Harry Styles-konsert avlyst

Arrangøren fikk massiv kritikk for at de skulle gjennomføre konserten etter at flere ble drept og skadet i skyting på kjøpesenter i København. Nå er konserten avlyst.

Flere personer ble drept og skadet etter at det ble løsnet skudd inne på kjøpesenteret Fields i København. En 22 år gammel dansk mann er pågrepet.

Harry Styles hadde planlagt en konsert ved Royal Arena klokken 21, som ligger en liten gåavstand unna Fields. Til tross for skytingen avlyste ikke Live Nation umiddelbart – de kom derimot med en oppdatering på Facebook om at halve publikum var på plass og at de skulle ta imot resten stille og rolig.

Det fikk flere til å reagere.

VG har vært i kontakt med Mikkel Tobias Bisgaard (32), som var på en restaurant på kjøpesenteret da skuddene løsnet. Han forteller til VG at han hørte at skuddene var tett på, at det var totalt panikk og at han løp å gjemte seg.

Han stiller seg svært kritisk til at Live Nation ønsket å avholde konserten likevel.

– Det er grotesk.

Bisgaard forteller at han selv skulle på konserten etter å ha vært på kjøpesenteret.

– Jeg synes det er respektløst å avholde konserten like etterpå. Mange av oss som oppholde oss inne på Fields skulle vært på konserten, men av gode grunner drar vi ikke dit nå, forteller Bisgaard til VG.

Før avlysningen, raste det også i kommentarfeltet hos Live Nation på Facebook, og enkelte tryglet om at konserten skulle avlyses.

– Vi er utrolig usikre og sitter å gjemmer oss i en fremmed leilighet! Vi er redde, vær så snill å avlys, skriver noen i kommentarfeltet.

– Det kan du bare ikke tro! Hva med de av oss som flyktet fra Fields og nå sitter i et låst rom og venter på at politiet skal si at det er trygt å bevege seg rundt igjen, skriver en annen.

Mange kommenterte også at det var fysisk umulig for dem å komme seg til konsertlokalet fordi politiet har sperret av veien.