FRYKTER TALIBAN: Han tror ikke Taliban viser sitt sanne ansikt så lenge utenlandske militære er i Kabul. – Jeg tror vi skal vente og se til utenlandske soldater er ute av landet, sier Abdul Ghafoor om Taliban. Bildet er tatt under et intervju med VG i Kabul i 2017.

Brente papirer og rømte Afghanistan: − De vet hvem de jakter på

Abdul Ghafoor (34) har bistått hundrevis av tvangsreturnerte afghanske ungdommer fra sitt kontor i Kabul. Da Taliban tok over brente han alle sensitive dokumenter og rømte landet.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Ghafoor har i flere år drevet organisasjonen Afghanistan Migrants Advice & Support Organisation (Amaso) som hjelper tvangsreturnerte når de kommer tilbake til Afghanistan med avslag på asylsøknad fra europeiske land.

Han flyktet selv til Europa i 2013 og fikk avslag på asylsøknad i Norge. Han har siden drevet organisasjonen og blant annet bistått tvangsreturnerte ungdommer som har fått avslag i Norge.

Ghafoor har i flere år uttalt seg svært kritisk om Taliban til medier i en rekke land. Da det i april ble klart at USA og NATO ville forlate Afghanistan, sa han til VG at det ville bli kaos. Han beskrev at nyheten gjorde «alle» redde og at det ville skape kaos.

– Taliban har allerede makten i over halvparten av landet, og etter at NATO trekker seg ut vil det bli enkelt for dem å ta full kontroll, sa Ghafoor til VG i april.

15. august skjedde det.

– Vi visste at Taliban var i andre deler av landet. Men at de kom inn i Kabul, det overrasket alle. Jeg jobbet som vanlig, det var en vanlig arbeidsdag. Ingen var forberedt på at de kom. Jeg fikk panikk, sier Ghafoor som dro rett til flyplassen da alle dokumenter var destruert.

– Jeg visste at de ville jakte på journalister og aktivister. Jeg visste at jeg var i livsfare og måtte komme meg ut av landet.

RØMTE LANDET: Abdul Ghafoor har de siste årene hjulpet mange unge menn som har fått avslag på asylsøknaden i europeiske land, blant annet de tre unge mennene på bildet.

Ghafoor er selv etnisk hazara, en stor minoritet i Afghanistan. Taliban står bak en rekke massakre på hazaraer. Han fikk via kontakter hjelp til å komme seg med et fly til Tyskland, men først etter å ha ventet blant tusenvis av desperate mennesker ved porten til flyplassen.

Abdul Ghafoor tror ikke på et mildere og mer moderne Taliban.

– Jeg tror vi skal vente og se til utenlandske soldater er ute av landet. De vet at verden følger situasjonen i Afghanistan nå. De vil vise seg frem og få støtte. Når USA, Norge og de andre landene har forlatt Kabul, vil vi se hvordan Taliban er. Jeg tror det blir farlig for de returnerte asylsøkerne. De har med seg en annen livsstil tilbake fra Europa. Mange ber ikke lenger. De kommer hjem med smykker, er vant til at det diskuteres og til å leve et friere liv. De kan lett kan bli slaktet av Taliban, sier Ghafoor.

– Kontrollerer grensene

Han tror ikke på en stor flyktningbølge ut av Afghanistan.

– Taliban kontrollerer alle grenser. Det vil ikke være mulig å komme seg ut. Den eneste veien ut er den militære flyplassen. Når den stenger, vil det ikke være mulig å komme seg ut, sier Ghafoor.

Han er ikke blant dem som tror på et mildere Taliban.

Han har fått rapporter om at Taliban går fra hus til hus i Kabul, på jakt etter aktivister, parlamentsmedlemmer, journalister og mennesker som har jobbet med utenlandske styrker.

– De vet hvem de jakter på. Jeg tror Afghanistan blir mye farligere, sier Abdul Ghafoor som er bekymret for venner og medarbeidere.

– Frykter for friheten

IDRETT FOR JENTER: Kaisa Markhus, landdirektør og klatreinstruktør for organisasjonen Ascend Athletics i Afghanistan

Kaisa Markhus, landdirektør og klatreinstruktør for organisasjonen Ascend Athletics i Afghanistan, kom hjem før helgen. Hun jobber med idrett for jenter og kvinner i landet.

– De frykter for hva skal skje de neste ukene. De frykter for friheten sin. De er redde for ikke å kunne fortsette utdanningen sin, sa hun om kvinnene hun har jobbet med.

«MÅ HOLDE TALIBAN ANSVARLIG»: Direktør Terje Watterdal i Afghanistankomiteen.

Afghanistankomiteens direktør Terje Watterdal sa da han kom hjem til Norge lørdag morgen, at det er viktig å gi Taliban en sjanse og at det er eksempler på at det er mulig å få til et samarbeid.

– Norge og andre vestlige land må holde Taliban ansvarlige for løftene de har gitt de siste dagene, sa Watterdal til VG.

Taliban har blant annet sagt at kvinner skal få jobbe og studere.

Watterdal fortalte i helgen at han har hatt kontakt med Taliban et tyvetalls ganger den siste tiden, uten å føle seg truet. Likevel understreker han at det fort kan forandre seg.

– Taliban må ikke skjønnmales, men de må heller ikke demoniseres, understreket Watterdal i helgen. Han mener landene i vesten skylder det afghanske folk å sørge for at de betaler en minst mulig pris for konflikten de står nå oppi.