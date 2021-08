forrige



fullskjerm neste TIL SYKEHUS: En skadet kvinne fraktes mandag til sykehuset Immaculée Conception i Les Cayes i Haiti. 1 av 3 Foto: Matias Delacroix / AP

Dødstallene stiger: − Gatene fylles av skrik

Overfylte sykehus og ødelagte veier gjør redningsarbeidet vanskelig etter jordskjelvet i Haiti. Nå fryktes det at den tropiske stormen Grace kan føre til jordskred og nye ødeleggelser i samme område.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

Sent mandag kveld kom nyheten om stadig stigende dødsfall i Haiti, etter at landet lørdag ble rammet av et kraftig jordskjelv, målt til en styrke på 7,2.

Nå er minst 1419 personer bekreftet omkommet i tragedien, og flere enn 6900 er ifølge Reuters registrert skadet. Så langt er det også meldt om i overkant av 37.000 familier som nå er hjemløse som følge av skjelvet.

Skoler, kirker og kontorbygninger er blant bygningene som ble ødelagt i skjelvet, melder AP.

fullskjerm neste PROVISORISK LEIR: En fotballbane er blitt tilholdssted for et stort antall overlevende som har mistet sine hjem i jordskjelvet. 1 av 4 Foto: Fernando Llano / AP

Flere sykehus ble også rammet av ødeleggelsene. Det store antallet skadde gjør at kapasiteten er sprengt, og mange må behandles i provisoriske telt på parkeringsplasser, flyplasser og sykehusverandaer.

Nå er den tropiske stormen Grace på vei innover landet, og farevarsel er sendt ut for hele sørkysten av Haiti, samt for nabolandet Den dominikanske republikk, som utgjør den andre halvdelen av øya Hispaniola.

Ifølge BBC fryktes det at uværet kan utløse jordskred og ødelegge veiforbindelser som allerede er blitt skadet i jordskjelvet.

Det vil gjøre det enda vanskeligere å bringe forsyninger med vann, medisiner og klær til de som trenger det etter katastrofen.

UVÆR: Satellittbilder viser hvordan stormen Grace er på vei inn over øya Hispaniola. Videre ventes det at uværet vil bevege seg over Cuba. Foto: HANDOUT / RAMMB/NOAA/NESDIS

I en pressemelding sier Leger Uten Grenser at stormen fører til nye bekymringer, siden mange er blitt hjemløse, og sykehus har vært nødt til å evakuere pasienter utendørs som følge av skader på bygningsmassene.

– Mange pasienter er utendørs. eller i telt. For ikke å nevne alle haitierne som har mistet sine hjem, sier krisesjef Michel-Olivier Lacharité i Leger Uten Grenser.

– Gatene fylles av skrik

– Folk sitter og venter på beskjed, men det kommer ingen beskjed. Ikke fra familiene deres, ikke om hvem som kan hjelpe dem. I en slik katastrofe, venter folk å få en eller annen beskjed fra myndighetene, men det kommer ingenting. Ingen hjelp.

Det sier erkediakon Abiade Lozama til The New York Times. Han jobber i en kirke i Les Cayes sørvest i Haiti. Byen er blant de hardest rammede. Siden lørdag har diakonen forsøkt å stille opp for sitt lokalsamfunn.

Men behovet er større enn hva han klarer å fylle.

– Gatene fylles av skrik. Folk leter. Etter sine kjære, etter forsyninger, etter vann, sier Lozama.

Han forteller videre at han kun har sett et fåtall bygninger i byen som ikke har fått skader av det kraftige skjelvet.

I SORG: En kvinne skriker i sorg etter at hennes syv år gamle datter er funnet død i ruinene etter at hjemmet deres kollapset under jordskjelvet. Foto: Joseph Odelyn / AP

Til Reuters forteller legen Lucette Gedeon, som har jobbet som frivillig ved et provisorisk feltsykehus siden lørdag, om hvordan de har tatt imot de aller hardest skadde.

– Babyer har kommet inn med behov for å få lemmer amputert etter at de har havnet under ruinene, forteller hun.

Statsminister Ariel Henry har erklært en månedslang unntakstilstand, og oppfordret via Twitter befolkningen til å «vise solidaritet».

– Når vi møter krisen, finnes det ikke noe pusterom, skrev han mandag.

Akutte behov

Det er ikke første gang Haiti rammes av sterke jordskjelv. I 2010 døde over 200.000 mennesker etter et skjerv som målte styrkegrad 7.

– Mindre enn ti år senere, vakler Haiti igjen. Og krisen kommer samtidig som landet preges av politisk ustabilitet, økende gjengkriminalitet og alarmerende underernæring blant barn, sier Unicef-sjef Henrietta Fore ifølge AP.

Hun beskriver de humanitære behovene etter katastrofen som akutte. De rammede trenger ifølge henne rent drikkevann, helsehjelp og tilfluktssteder.

fullskjerm neste FORSYNINGER: Sekker med ris deles ut til lokalbefolkningen i Les Cayes i Haiti mandag, to dager etter katastrofen inntraff. 1 av 2 Foto: Joseph Odelyn / AP

Seniorrådgiver Morten Tønnessen-Krokan i Røde Kors sa lørdag til VG at landet er dårlig rustet til å takle ettervirkningene av et jordskjelv som dette.

– Det er så mye som ikke fungerer i Haiti. De har ikke et fungerende helsesystem. Når folk trenger traumebehandling og helsehjelp etter et skjelv klarer de ikke gi et tilfredsstillende tilbud, forklarte han.

Den politiske situasjonen som preger landet vil også påvirke hvordan Haiti håndterer skadene etter jordskjelvet, ifølge Krokan.

– Presidenten ble jo drept 7. juli og deler av landet styres av kriminelle gjenger. Det er selvfølgelig ikke bare elendighet, men det er et land med store utfordringer. Da er det vanskelig å komme seg fra noe sånt, sier Tønnessen-Krokan.

Video fra et av de rammede områdene viser hvordan mennesker graves ut av ruinene etter skjelvet:

På toppen av det hele er landet hardt rammet av pandemien, som allerede har beslaglagt store ressurser i landets helsevesen, i tillegg til at også økonomien er hardt rammet.

Haiti har, med sine 11 millioner innbyggere, fremdeles ikke mottatt flere enn 500.000 vaksinedoser. De første dosene kom som en donasjon fra USA først forrige måned.