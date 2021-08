MINERYDDER: Robot-teamet som består av tenåringsjenter, jobber her med en robot som kan rydde landminer. Bildet er tatt i april i byen Herat, vest i Afghanistan.

Evakuerte afghanske robotjenter

En gruppe tenåringsjenter fra Afghanistans robotteam, er reddet ut og bragt til Qatar. Det bekrefter teamets sponsorer overfor amerikanske NBC.

Av Anne Stine Sæther

Qatars utenriksdepartement og sponsoren Digital Citizen Fund, sier til NBC at ti av jentene landet i Qatars hovedstad Doha etter å ha blitt flydd ut av Kabul. Prosessen for å få tenåringsjentene ut av landet, startet da det ble klart at Taliban nærmet seg Kabul.

The Digital Citizen Fund takker i en pressemelding Qatars regjering for at robotjentene er hentet ut. De skulle reist tidligere, men en rekke ganger ble evakueringen avlyst. Tenåringsjentene ble til slutt hentet av et fly som Qatars regjering sendte til Afghanistan.

– Flyturen ut av Kabul var slutten på en reise der sikkerheten hele tiden var en bekymring, sier Elizabeth Schaeffer Brown i en pressemelding. Hun er styremedlem i robotjentes sponsor «The Digital Citizen Fund (DCF).

Flere av robotjentene skal fortsatt være i Afghanistan. Teamet rundt jentene som er i alderen 14–18 år, er bekymret.

Robotjentene har det siste året blant annet vært med på å utvikle enkle ventilatorer som kan brukes i behandlingen av covid-pasienter. I følge NPR.org skal prosjektet ha vært en samarbeid med det amerikanske eliteuniversitetet MIT som lagde en prototype av brukte deler fra Toyota Corolla. Robotjentene skal ha produsert ventilatorer i Afghanistan .

The Digital Citizen Fund (DCF) er sponsor for prosjektet som i flere år har gitt jenter og unge kvinner i Afghanistan robotutdannelse. Det ble startet i byen Herat vest i Afghanistan i 2017.

I følge sponsorens hjemmeside er utdannelsen etterspurt i Afghanistan. Det skal være 1200 unge kvinner i aldersgruppe 14–24 år som får robotutdannelse, skriver NBC. Målet er at de skal bidra til en bedre økonomisk fremtid for sitt miljø og for seg selv. Alle de unge kvinnene som får utdannelsen, er født etter at Taliban mistet makten i 2001.

VANT PRIS: I laboratoriet i Herat har robotjentene jobbet med blant annet en minerydderrobot. I februar 2017 vant teamet entreprenørprisen i en europeisk konkurranse. Dette bildet er tatt i 2019 da de jobbet med en robot som kan rydde landminer.

Det er tidligere lagd reportasjer om at de unge kvinnelige robotstudentene også lager en robot som skal brukes til minerydding.

I 2017 var seks av tenåringsjentene i robotteamet i USA . De konkurrerte mot 162 lag fra hele verden om å bygge en robot som kunne sortere blå og røde plastballer. Laget ble nr 141 av 162 lag.

– Vi vil være gode eksempler for jenter. Vi vil gjøre landet vårt til et bedre land å leve i , vi vil jobbe og utdanne oss, sa en av de unge kvinnene til CNN.