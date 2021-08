INGEN HAR KLART Å OKKUPERE DENNE PROVINSEN: Væpnede menn, som støtter de afghanske sikkerhetsstyrkene mot Taliban, står langs en vei i Bazarak, hovedstaden i Panjshir-provinsen.

Her har de unnsluppet Taliban

By etter by har falt i Talibans makt. Men i en provins nordøst i Afghanistan har motstanderne samlet seg. Er det håp for dem?

Av Elise Rønnevig Andersen

På kort tid mistet den afghanske hæren kontrollen i de største byene. Taliban har tatt for seg provinser og de største byene en etter en – nesten helt uten motstand.

Men ett sted har klart å unnslippe Taliban. Foreløpig.

Nord for hovedstaden Kabul ligger Panjshirdalen omgitt av høye fjell.

– Panjshir er den siste ikke-kontrollerte provinsen, sier Arne Strand, forskningssjef ved Christian Michelsens Institutt.

Panjshir-provinsen Afghanistan er delt inn i 34 provinser, hvorav Panjshir er én av dem. Vis mer

Afghanske væpnede menn som støtter de afghanske sikkerhetsstyrkene mot Taliban står med sine våpen og Humvee -kjøretøyer i Parakh -området i Bazarak, Panjshir -provinsen.

Trekker frem to årsaker

Strand sier det er særlig to grunner til at Panjshir-provinsen har holdt seg unna Taliban til nå.

– Panjshir er fryktelig vanskelig å komme inn ifra alle kanter. Det ser ikke ut til at Taliban har brukt tid og krefter på den operasjonen. Den andre årsaken er at provinsen har hatt en aktiv motstandsbevegelse helt siden den afghansk-sovjetiske krigen på 1980-tallet.

Motstandsbevegelsen mot Taliban i Panjshirprovinsen ledes nå av visepresident Amrullah Saleh og Ahmad Massoud.

Sistnevnte er sønn av den tidligere geriljalederen Ahmed Shah Massoud, som var forsvarsminister i den FN-anerkjente afghanske regjeringen i ni år frem til han ble drept av selvmordsbombere 9. september 2001, to dager før al-Qaidas terrorangrep i USA.

Panjshir-provinsen og motstandsbevegelsen der flyter på heltestatusen til Ahmed Massouds far som slåss mot Sovjet og mot Taliban da han levde, sier Strand.

– Men mange vet ikke at Massoud hadde en interessant dobbeltrolle. Han var ideologisk tilknyttet det muslimske brorskapet og fikk militær trening i Pakistan før sovjetinvasjonen. Det var også den regjeringen han var minister i, som brakte Osama bin Laden tilbake til Afghanistan fra Sudan i 1994. Det var to sider av den mannen, hevder Strand.

Ahmed Massoud, sønn av motstandshelten Ahmed Shah Massoud, leder motstandsbevegelsen i Panjshir. Bildet er tatt i 2019.

Etterlyser hjelp fra utenfor provinsen

Afghanistan kollapset nærmest bare i løpet av få dager etter at vestlige styrker trakk seg ut av landet tidligere i sommer.

– Motstanden mot Taliban starter nå. Men vi trenger hjelp, skriver Ahmad Massoud i en meningsartikkel i The Washington Post denne uken.

Han skriver videre at han er klar til å følge i sin fars fotspor:

– Vi har lagre av ammunisjon og våpen som vi tålmodig har samlet siden min fars tid, fordi vi visste at denne dagen kan komme.

Likevel vil ikke motstandsbevegelsens militære styrker være tilstrekkelig, mener han.

– De vil raskt bli utarmet med mindre våre venner i Vesten umiddelbart kan finne en måte å forsyne oss.

Da åtte år gamle Ahmad Massoud, sammen med sin far, den avdøde motstandshelten Ahmad Shah Massoud.

Strand er usikker på om Panjshir vil klare å holde seg unna Taliban-styre.

– Det ser ut som Massoud kombinerer det å skrive kronikker i internasjonale medier og å mobilisere og rekruttere styrker på bakkenivå. Han har en bra utdannelse og bygger på den romantiske frigjøringsheltebiten av det faren gjorde, men jeg er usikker på hvor stor uttelling det gir i den lokale mobiliseringen.

AFGHANISTAN-KJENNER: Arne Strand, forskningssjef ved Christian Michelsens Institutt i Bergen.

Strand understreker at provinsen alltid har unngått å bli et militært mål. Men denne gangen er han usikker på om de lyktes.

– De har klart det før, men det ser vanskeligere ut nå enn tidligere. Panjshir er en lang dal med få veier inn. De er helt avhengig av forsyninger fra luften.

Har ikke troen

Kristian Berg Harpviken, forsker ved institutt for fredsforskning (PRIO), bekrefter at avdøde Massoud hadde en dobbeltrolle.

– Men han har hele tiden hatt en heltestatus likevel, og Afghanistan har en egen feriedag kalt Massoud Day hvert år. Sønnen hans, Ahmad Massoud, gjør nå alt han kan for å ligne mest mulig på faren. Men jeg tror ikke det er nok.

Han utdyper:

– Jeg tror det er veldig lite sannsynlig at Panjshir-provinsen vil klare å opprettholde denne motstanden mot Taliban. Det mest sannsynlige scenarioet er at provinsen kommer frem til en avtale med Taliban som gjør at Taliban tar over makten uten et blodig oppgjør. Dette ville blitt en krig Panjshir uansett ville tapt.

– Uansett hvordan man snur og vender på dette, er det vanskelig å si at man skal klare å beskytte provinsen i lengden – særlig så lenge de er avskåret fra forsyninger på bakken, avslutter han.

OM AFGHANISTAN: Fredsforsker i PRIO, Kristian Berg Harpviken.

Anspent situasjon

Fremmarsjen etter Natos tilbaketrekking har ført til at mange er drept, og hundretusener er drevet på flukt.

Den afghanske presidenten, Ashraf Ghani, har forlatt landet. Søndag ettermiddag inntok Taliban presidentpalasset i Kabul.

En av Talibans fremst ledere, mulla Abdul Ghani Baradar, er tilbake i Kabul for å diskutere regjeringsdannelse. Flere andre Taliban-ledere er også på plass, ifølge NTB.

