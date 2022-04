Mistenkt for å ha dyttet kvinne i gruvesjakt: Skal ha fridd og fått nei i forkant

En kvinne ble i helgen funnet i en 25 meter dyp gruvesjakt i Sverige som hun skal ha blitt dyttet ned i. I forkant skal hun også ha blitt voldtatt.

Nå skriver Aftonbladet at mannen som er siktet for drapsforsøk på, og voldtekt av, kvinnen, skal ha fridd til henne i forkant av hendelsen. Da hun sa nei, voldtok han henne og dyttet henne så ned i gruvesjakten.

Ifølge SVT skal den mistenkte mannen være i 40-årene.

Kvinnen overlevde og ble reddet opp.

Hendelsen fant sted ved tettstedet Norberg i Västmanland i Sverige.

Ifølge Aftonbladet mistenker politiet at kvinnen har blitt dyttet ned i gruvehullet og forlatt der. Det var en far og hans barn som var ute i skogen på tur som fant kvinnen i gruvesjakten.

De to skal ha hørt rop om hjelp fra gruvesjakten som førte til at de oppdaget kvinnen i det 25 meter dype sjakten, skriver Aftonbladet.

Kvinnen skal ha vært kraftig nedkjølt da hun ble funnet, skriver avisen.

GRUVE: En mann er pågrepet og mistenkt for drapsforsøk og voldtekt etter at en kvinne ble funnet i en gruve.

Tidligere domfelt

Mannen, som er pågrepet, er nå begjært fengslet, skriver SVT. Fengslingsmøtet holdes tirsdag ettermiddag. Mannen er tidligere dømt i en narkotikadom, skriver SVT.

Kanalen skriver også at mannen ble bestemt utvist fra Sverige i 2017. Han søkte om opphold i Sverige i 2015.

Ifølge Aftonbladet ble den mistenkte mannen pågrepet et sted sør i Sverige.

– Krevende

Skadeomfanget for kvinnen er fortsatt ukjent, skriver Aftonbladet. Ifølge lederen for innsatsstyrken som reddet kvinnen har hun hatt flaks.

– Hun har hatt flaks. Det var jo litt snø i bunnen av hullet som hun kan ha landet på og som kan ha dempet fallet, men det er fortsatt en veldig høyde. Det pleier ikke gå så bra når man faller fra 20 meter, sier Johansson til Aftonbladet.

Redningstjenesten var på plass bare minutter etter at alarmen gikk. To av redningsmennene ble først heist ned med helikopter. De så raskt at det ville bli vanskelig å få kvinnen opp fordi hullet var 5–10 meter i diameter og 25 meter dypt, ifølge svenske Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentrals Facebook-side.

– Innsatsen var krevende for våre mannskap fordi gruvehullet var dypt, mørkt og omgitt av høye trær, skrev de.