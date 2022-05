HJEM I KISTE: Sørgende er til stede ved begravelsen til Tsyren Baldanov i landsbyen Ust-Kjakhta i Burjatia. Han ble drept i Ukraina og ble bare 24 år.

Her kommer russiske soldater hjem i kister: − Ikke mulig å skjule

Til den fattige republikken Burjatia ved Bajkalsjøen kommer mange russiske soldater hjem i kister. De håpet på et bedre liv ved å ikle seg uniform.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Hvor mange russiske soldater er egentlig drept i Ukraina? Hvem er de? Og hvor kommer de fra?

Ukraina hevder at 23.000 russiske soldater har mistet livet. Selv går de ikke ut med egne tapstall. Og russerne har heller ikke vært ute med tall på veldig lenge. Den britiske forsvarsministeren antydet sist uke 15.000 døde russiske stridsmenn.

Fra fattige strøk

Lokalmediet «Ljudi Bajkala» melder at antallet døde soldater fra republikken Burjatia allerede er over 100. Nærmest daglig blir døde menn begravet, skriver Meduza.

Til sammenligning er det nesten ingen fra storbyene Moskva og St. Petersburg, som utgjør nesten 12 prosent av den russiske befolkningen, melder Mediazona.

SLEKTNINGER: Mange i republikken Burjatia har måttet følge sine kjære til den siste hvile.

BBCs russiske utgave skriver at det er bare tre soldater fra hovedstaden som har mistet livet til nå og at en stor del av de døde kommer fra fattige regioner i Russland.

Republikken Dagestan i Kaukasus skal være den eneste som har flere døde enn Burjatia, men de har også mer enn tre ganger så mange innbyggere som Burjatia.

– Ser ingen fremtid

Republikken ved Bajkalsjøen har mindre enn én million innbyggere. En tredjedel av dem er etniske burjater. Burjatia er fattig.

– Dette kan være gutter som ikke vet hva de skal gjøre og som ikke ser noen fremtid hjemme i Burjatia. Så lar de seg innskrive i hæren. Dette er en av grunnene til at man snakker om at den russiske hæren mangler militærkulturen som gjør at den blir en effektiv hær, sier Charlotte Flindt Pedersen, direktør ved Det utenrigspolitiske selskab i København, til VG.

– Mange unge menn, ikke minst fra Moskva og St. Petersburg, drar utenlands for å slippe å bli mobilisert til hæren hvis det skulle skje. På samme måte blir krigen en mulighet for gutter fra fattige områder til å tjene gode penger - sammenlignet med de muligheter som finnes hjemme i Russlands utkantstrøk, sier Charlotte Flindt Pedersen.

– Det samme i USA

Hun understreker at det ikke er noe spesielt med Russland at soldater rekrutteres i fattige områder. Hennes landsmann Peter Viggo Jakobsen ved det danske Forsvarsakademiet sier dette til VG:

– Det er litt som i Storbritannia og USA. Hvis vi tar den demografiske profilen på soldatene også der, vil vi se at de ofte kommer fra fattige områder og kanskje lavere sosiale klasser. Det fungerer nok på noenlunde samme måte.

Peter Viggo Jakobsen er forsiktig med å tippe hvor mange russiske soldater som har mistet livet i Ukraina.

– De er tilbakeholdne med å uttale seg både på russisk og ukrainsk side. Det er vanskelig å si hva de reelle tallene er. Men sånn som krigen har utviklet seg og når en se på hvor mye materiell russerne har mistet, så må de ha hatt betydelige menneskelige tap.

– Ikke mulig å skjule

– Moskva vil ikke snakke om hvor stort tapet er, men rundt i Russland merker folk at soldatene ikke kommer hjem, andre kommer hjem i kister og soldater ringer hjem og forteller. Da er det ikke mulig å holde det skjult, sier Peter Viggo Jakobsen.

Charlotte Flindt Pedersen sier dette om de ukrainske tallene for russiske tap, som nå ligger på 23.000:

– Jeg tror de ukrainske tapstall er meget presise. De publiserer daglig tall for å motivere kampen mot invasjonsstyrkene. Til gjengjeld går de ikke ut med sine egne tapstall. Ukraina har selvfølgelig interesse av å legge på litt, men jeg tror tallene deres er ganske riktige.

NATO anslo allerede i slutten av mars at de russiske tapstallene til å være mellom 7.000 og 15.000 soldater.

Kan så tapstallene snu opinionen i Russland? Charlotte Flindt Pedersen igjen:

– Jeg tror mobiliseringen i statlige media er så vill at ingen tør å stille spørsmålstegn ved tapene. Tidligere har organisasjonen Soldatmødrene hatt en viktig rolle, men de har måttet avslutte sitt arbeide av frykt for å bli stemplet som «utenlandsk agent» og kan ikke markere seg som de gjorde i forbindelse med Afghanistan og Tsjetsjenia.

– Motstanden mot krigen kommer ikke fram. Folk vet at de kan bli arrestert bare de står med en blomst i hånden på et offentlig sted. Derfor er det også vanskelig å si hva som foregår i folkedypet i Russland.

SE video: Flere russere forsøker å demonstrere mot krigen i Ukraina, men den minste lille markering kan få store konsekvenser:

– Kan slå begge veier

Ilmari Käihkö ved den svenske Försvarshögskolan mener at tapstallene kan vippe begge veier:

– Spontant så vil vi kanskje at støtten til krigen blir mindre. Men det kan også gå den andre veien. Kortsiktig kan enkelte - som pårørende - støtte krigen enda mer, fordi de vil rettferdiggjøre sitt eget tap. Det er lettere å håndtere tapet hvis de ser en hensikt med krigen. Det er verre om en sønn eller mann eller pappa har dødd unødvendig. Det gjenstår å se hvordan de russiske samfunnet vil reagere, sier Käihkö til VG.

Tilbake til republikken Burjatia. Der er en nybygget idrettshall for deres nasjonalgren, bueskyting, satt av til å avholde alle begravelsene av soldatene som har kommet hjem i kister.

Lokalmediet «Ljudi Bajkala» beskriver en mandag da det var fire kister med soldater som skulle stedes til hvile. Den yngste var 20 år, den andre 24, de to eldste 35 og 38 år. Begge etterlot seg barn og en gravid kone. Tre av dem er buddhister, den fjerde ortodoks. Det er de to viktigste religiøse retningene i republikken.

En femtedel offiserer

Det kan ta både en og to måneder før de døde soldatene kommer helt til Burjatia, melder det lokale nettstedet.

Mediazona skriver at pårørende som har savnede kjære blant soldatene i Ukraina, får greie på dødsfallene fra deres kamerater eller gjennom bilder de finner på nettet.

I Perm i Sibir har sjefen for militæret i fylken, Aleksandr Kokovin, bedt myndighetene i området om å legge lokk på all informasjon om døde, sårende og tilfangetatte soldater i Ukraina, melder Meduza.

Det skjedde under et nettoverført møte om forberedelsene til 9. mai, som Russland hvert år feirer storslagent for seieren over nazi-Tyskland i 1945.

BBCs russiske utgave har samlet informasjon om døde hos åpne kilder. De har kommet til i alt 1899 døde russiske stridsmenn per nå. Av disse er en femtedel offiserer, melder nettstedet.