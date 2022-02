FORBEREDT: Ukrainske soldater ved trelandsgrensen mellom Ukraina, Russland og Hviterussland.

Slik er styrkeforholdet mellom Russland og Ukraina

Den ene parten er en komplett krigsmaskin som er overlegen både på bakken og i luften. Den andre må benytte materiell som stammer fra Sovjettiden. Mens kampene pågår i utkanten av Kyiv er utfallet av en åpen krig mellom Russland og Ukraina likevel ikke gitt på forhånd.

Publisert: Nå nettopp

I 2014 ble Ukrainas forsvar tatt på sengen av den russiske invasjonen av Krim og krigen i den østre delen av landet.

Siden den gang har Ukrainas væpnede styrker blitt forsterket. Forsvarsbudsjettet er blitt tredoblet i perioden 2010 til 2020.

Likevel, til tross for forsøkene på modernisering de senere årene, er den ukrainske forsvarsevnen fremdeles avhengig av å basere seg på betydelige mengder materiell fra Sovjettiden.

Flåtestyrken er knapt verdt å nevne, og de 127 kampflyene som finnes på papiret er i virkeligheten gamle sovjetiske modeller, i hovedsak MiG-29 og Su-27, som ble introdusert på begynnelsen av 1980-tallet.

Overlegne i luften

– Russland har langt mer moderne og komplette kampsystemer enn Ukraina, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, seksjonssjef for landmakt ved Krigsskolen.

– Selv om Ukraina kan ha større styrker i landet enn det Russland så langt har hatt oppmarsjert langs grensen, er de russiske styrkene av en helt annen karakter enn de ukrainske, med et helt enormt overlegent artilleri. Det er der den store forskjellen ligger, sier Ydstebø.

OBERSTLØYTNANT: Palle Ydstebø, seksjonssjef ved Krigsskolen.

– Russerne har mer enn 300 kampfly klare, som er overlegne Ukrainas drøye 100. Russland har også et stort antall kortdistanse-missiler og krysserraketter som tidlig i konflikten kan brukes mot infrastruktur og som kan slå ut flyplasser og kommandosentraler tidlig, og på den måten svekke Ukrainas evne til å yte konvensjonell motstand.

– Men er det så enkelt?

– Ukrainas fordel er jo å slåss på hjemmebane. De slåss for hus og hjem. Moral alene står seg ikke mot moderne militærkraft, men hvis de kan unngå fullstendig nederlag i første del av krigen, og hvis de beholder tilstrekkelig med styrker og unngår å miste regjering og styresett, da vil de dra fordel av hjemmebanen og holde press på russerne.

FORBEREDELSER: VG fikk i januar besøke en av den ukrainske hærens treningsleirer i Kyiv.

Spioner og sabotasje

Samtidig har russerne forberedt seg på dette, tror Ydstebø.

– Russerne har nok mange etterretningsoperatører inne i Ukraina. Ved hjelp av sabotasje og spionasje og femtekolonner vil de prøve å undergrave det ukrainske styret. Skal russerne lykkes med et konvensjonelt angrep, bør de nok nå målene sine ganske kjapt.

– Det er nettopp denne typen undergravingsvirksomhet og invasjon, en kombinasjon av hybrid krigføring og konvensjonell krig, som ukrainerne har forberedt seg på de siste åtte årene. Det er et helt annet Ukraina som er utsatt for russisk krig i dag, enn da de ble kuppet på Krim og i Donbass for åtte år siden, mener Ydstebø.

Sårbare stridsvogner

I styrkeforholdet mellom Ukraina og Russland er Ukraina tallmessig minst underlegne når det gjelder stridsvogner, men nesten alle de tusen stridsvognene som Ukraina har, er av typen T-64, som Sovjetunionen startet å produsere på 1960-tallet.

GAMMELT MATERIELL: Ukrainske stridsvogner av typen T-64 oppstilt utenfor et militært verksted i Kharkiv i slutten av januar.

Ukraina har imidlertid fortsatt å modernisere disse stridsvognene også etter Sovjets sammenbrudd, og flere hundre er blitt oppgradert på 2000-tallet.

Konflikten om Nagorno-Karabakh viste likevel tydelig svakhetene til stridsvogner fra Sovjettiden.

Armenias tunge stridsvogner led store tap mot Aserbajdsjans moderne selvmordsdroner.

Stridsvogner sliter hvis de ikke har beskyttelse av luftvern, og er sårbare for artilleriild og angrep fra distanse.

Minner om Vietnamkrigen

De fleste krigene verden har opplevd etter århundreskiftet har vært langvarige.

– De fleste kriger blir slik. Både i Irak og i Afghanistan gikk det raskt for amerikanerne i begynnelsen, men så startet opprøret. Slik sett minner det om Vietnamkrigen, mener oberstløytnant Ydstebø.

– Dette er den store risikoen for Russland. De kan få store problemer med å holde Ukraina, fordi ukrainerne har forberedt seg på tap innledningsvis og vet at de har store frivillige reserver som kan mobiliseres. Da kan det sammenlignes med den store slitasjen som Russland opplevde over tid i Afghanistan.

STORE TAP: Russiske veteraner markerte 15. februar at det var 33 år siden Sovjet måtte trekkes seg ut av Afghanistan. 15.000 russiske soldater mistet livet.

– Det er det som skjer når det blir en folkekrig – hele befolkningen går til krig. Ukrainerne kjenner jo også motstanderen sin ufattelig godt. Dette er noe de har forberedt seg på, spesielt de siste månedene, sier Ydstebø.

– Og selv om Ukraina må basere seg på kampfly og stridsvogner fra 80-tallet, så betyr ikke det at krigen er over?

– Nei, det er flere lag i dette scenarioet.

– Hva er Ukrainas beste kort?

– At de er mobiliserte og klare. De har et samfunn som er rimelig sammensveiset nå, etter åtte års konflikt med russerne. Russland har gjort det de kan for at ukrainerne skal hate dem. Så spørs det også hvordan omverdenen vil støtte Ukraina, sier Ydstebø.

Ukrainas trumfkort

Johan Norberg, forskningssjef ved det svenske Totalförsvarets forskningsinstitut, peker også på Ukrainas store befolkning (44 millioner) som en viktig faktor.

– Det trengs bare en liten del av befolkningen som gjør væpnet motstand, for at landet skal bli vanskelig å kontrollere. En befolkning som vil forsvare seg er et trumfkort for hvilket som helst land, sier Norberg.

OPPLÆRING: Ukrainske soldater gir sivile opplæring i våpenbruk i Kyiv 13. februar.

Flere kriger de senere tiårene har vist hvor vanskelig det er for en overlegen militærmakt å okkupere noen som ikke vil okkuperes. Irak, Afghanistan og Tsjetsjenia er bare noen eksempler.

Det er dette Ukraina signaliserer når landet viser frivillige som trener på våpenbruk, mener Norberg.

Kampvilje på bakken avgjør

Gjennom krigen i Syria skaffet Russland seg stor erfaring med å bekjempe bakkemål fra luften, som støtte for egne bakkeoperasjoner.

I en større krig i Ukraina vil Russland ha total overlegenhet i luften.

– Men det hadde de også i Tsjetsjenia og Afghanistan, og det hjalp ikke. Krigen vinnes ikke i luften, det er kampviljen på bakken som teller, sier Johan Norberg til VGs samarbeidsavis Aftonbladet.

Også de russiske bakkestyrkenes store bevegelighet og enorme ildkraft kan vise seg å være av mindre betydning.

– Veldig mange ukrainere bor i byer. En angriper får ikke like stor effekt av egen ildkraft i urbane miljøer, sier Norberg.

Han nevner Sarajevo under Balkankrigen som et eksempel. Byen var omringet i flere år, og ble beskutt med opp mot en million granater.

– Men byen ga seg ikke. Man kan ikke beseire en by med artilleri. Skal man eliminere en fiende, så må det gjøres gate for gate, hus for hus, rom for rom. Og det kan bli svært kostbart for angriperen, mener Norberg.

RUINER: Innbyggerne i Sarajevo ga ikke opp, selv om bombingen gikk hardt utover byen. Bildet er tatt i august 1995.

Kriger lever sitt eget liv

Oberstløytnant Palle Ydstebø er av samme oppfatning.

– Hvis ukrainerne klarer å holde styrkene sine samlet, og russerne tvinges inn i byene for å slåss, da blir det virkelig ille. Da mister Russland fordelen de har av ildkraft og rekkevidde. Og velger de å legge storbyene flate som de gjorde i Groznyj, da har de gått langt over barbarigrensen, for å si det slik. Da begynner de å gjøre seg til en internasjonal paria i enda større grad.

– Vil Putin våge det?

– Det vet vi ikke, og vi vet heller ikke om han vil klare å unngå det hvis han setter i gang. Kriger har en tendens til å leve sitt eget liv når de først begynner å rulle.

– Russerne vil kunne nedkjempe det ukrainske forsvaret, men de vil ikke være i stand til å kontrollere landsbygda og byene. Når tapstallene over tid stiger, vil det begynne å bli svært upopulært hjemme i Russland. Vi vet heller ikke hva dette vil bety for Putin og kretsen rundt ham. Her er det mange faktorer som kan slå inn over tid, sier Ydstebø.

Bruker svensk våpen

Ukraina her flere sterke kort på hånden.

Åtte års krig i Donbass-regionen har gitt kamperfaring, og krigsmakten er blitt opprustet.

Ukrainerne er på hjemmebane.

Ukraina har også fått militær støtte. De siste ukene har store mengder panservernvåpen ankommet, først og fremst panservernmissilet NLAW (Next Generation Light Antitank Weapon).

Dette våpenet er utviklet av Saab, og er et svensk-britisk samarbeid. Det er et lett, bærbart enkeltskuddsvåpen som kan slå ut stridsvogner på avstander mellom 20 og 800 meter. I bymiljø kan det bli et mareritt for en motstander.

ØVER: Ukrainske soldater tester det svensk-britiske panservernmissilet NLAW i februar i år.

Ukraina her også fått leveranser av Stinger-missiler, som er bærbare bakke-til-luft-missiler som kan avfyres fra skulderen og skyte ned fly og helikoptre som flyr i lav høyde.

– Ukrainerne er ikke sjanseløse, men mye avhenger av hvor godt trente avdelingene er, og hvor bra ledelsen er. Å sammenligne antall stridsvogner er bare en del av regnestykket, sier Johan Norberg.