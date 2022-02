Krigens ansikt

En mor omfavner barnet sitt mens de forlater Ukrainas hovedstad i buss. Natali Sevriukova gråter ved sin bombede bolig i Kyiv.

Her er historiene fra et folk i krig.

Hverdagen til det ukrainske folket ble brått snudd på hodet da Russlands president Vladimir Putin invaderte landet og satt i gang krig.

Russiske styrker tar seg lenger og lenger inn i Ukraina – og rykker stadig nærmere hovedstaden Kyiv.

Hittil er hundrevis såret og drept.

Store ødeleggelser preger landet. Folket kjenner på usikkerhet og frykt.

VGs reportere beskriver at gatene i hovedstaden er tomme. Mange av innbyggerne er livredde og svært bekymret for familiemedlemmer og venners sikkerhet.

De som ikke har flyktet fra byen, holder seg hjemme eller i byens kjellere og bomberom.

En kvinne holder rundt datteren sin i en kjeller, brukt som bomberom. Også T-banestasjonen blir brukt som beskyttelse mot potensielle russiske bomber. Til tross for uroen, prøver noen å hvile.

Nyfødte barn er flyttet fra intensiven på barnesykehuset i Dnipro, øst i Ukraina.

Sammen med sykepleiere er de flyttet til et provisorisk bomberom, noen etasjer lenger nede i sykehusbygningen.

– Dette er nyfødtintensiven. I et tilfluktsrom. Kan du forestille deg?

Det sier lege og leder for nyfødtintensiven ved Dnipropetrovsk Oblast barnesykehus til New York Times.

De små kroppene er inntullet i tepper. Alle er koblet til ledninger. Ansatte koser og duller.

En av dem synes å manuelt tilføre oksygen til et av barna.

– Dette er vår virkelighet, sier legen.

Minst 100.000 sivile har måttet flykte fra hjemmene sine i Ukraina.

Mange har flyktet over grensen.

Køene inn i grenselandet Polen er lange. Små og store går ut av krigen. En mann gråter av lettelse etter å ha ankommet Slovakia fra Ukraina.

En av dem som har flyktet ut av Ukraina, er Pixie Shmigel, som opplyser om at hun har amerikansk statsborgerskap.

– Jeg har ukrainsk arv – og å se dette skje med landet er bare fryktelig. Jeg kan ikke tro at noen kan være så ond, sier Pixie Shmigel i et intervju med Daily Mail.

Hun gråter etter å ha krysset grensen over til Polen fra byen Lviv vest i Ukraina. Så omfavner hun kjæresten Blake.

Torsdag kveld utstedte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj en beslutning om full mobilisering.

Det medfører at alle vernepliktige kalles inn og blir og klargjort for krig, og at ingen menn mellom 18 og 60 år får forlate landet.

Det har ført til at mange menn må si farvel til sine kjære som evakuerer landet.

Ved en busstasjon i Ukrainas hovedstad Kyiv, står Vlad (28) med sønnen Danya (2) og mamma Tatiana (26). Han gir sønnen over til mammaen og sier farvel før Tatiana og sønnen forlater hovedstaden.

I hovedstaden, Kyiv, er stemningen spent. Skudd og eksplosjoner ringer i noen av nabolagene som sabotører har tatt, sier borgermesteren i Kyiv rundt klokken 13.30 fredag.

Det er allerede store ødeleggelser byen.

En gutt leker ved en bombet blokk. En mann spaserer med hunden sin. Fire mennesker titter på den bombede blokken. Den ukrainske forsvarsstyrken patruljerer i gatene.

Fredag ettermiddag ber Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj Russlands president Vladimir Putin om å møtes til forhandlinger.

En talsperson for Kreml sier at Vladimir Putin er «klar» for å sende en delegasjon til Hviterusslands hovedstad Minsk.

Hva dette møtet vil føre til vites ikke. Fremdeles pågår krigen i Ukraina.