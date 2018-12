RAMMET: Fortvilte passasjerer venter på nyheter om sin avgang på Gatwick. Kaoset der sprer seg til andre flyplasser. Foto: Reuters

Droner på London-flyplass skaper kaos i juletrafikken

Gatwick flyplass i London har vært stengt i nesten et døgn etter at droner er observert gjentatte ganger over rullebaneområdet. Flere fly, deriblant med reisende fra Norge, har måttet ta omveien til Paris.

Publisert: 20.12.18 19:20 Oppdatert: 20.12.18 21:03

Titusener av flypassasjerer er rammet etter at Gatwick ble stengt i 21.00-tiden onsdag. Fortsatt er det usikkert når flyplassen, blant de travleste i Storbritannia, åpner igjen.

Ifølge BBC har 110.000 passasjerer fordelt på 760 flyavganger blitt rammet av forsinkelsene, og en kilde i et flyselskap sier til kanalen at alle avganger er kansellert minst frem til 19.00 torsdag kveld. Den siste Twitter-meldingen fra Gatwick, sendt i 18.15-tiden, bekrefter at rullebanen fortsatt er stengt. En talsperson for flyplassen ber passasjerer om ikke å reise til flyplassen «i overskuelig fremtid, inkludert i morgen», melder Sky News i 21.00-tiden.

– Vi er ekstremt skuffet over at passasjerer rammes, spesielt på denne tiden av året. Vårt råd er fortsatt at folk ikke bør dra til flyplassen og at de bør sjekke med flyselskapet, twitrer flyplassen rundt 16.00.

Den første droneobservasjonen ble gjort like etter 21.00 onsdag. To droner ble da observert på vei inn mot flyplassområdet. I 03.00-tiden i natt ble flyplassen åpnet i en kort periode, før den igjen ble stengt på grunn av nye droner.

Onsdag formiddag ble en drone oppdaget for tredje gang, mellom 11.00 og 12.00.

– Politiet leter etter operatøren, og det er slik vi skal stoppe dronen, sier driftsansvarlig ved Gatwick, Chris Woodroofe, til BBC.

Det britiske forsvarsdepartementet uttaler at det kan bli aktuelt for forsvaret å bistå politiet med å finne dronene, ifølge AP .

Sendt til Paris

Kaoset på Gatwick rammer også den øvrige flytrafikken i Europa. Norske Kjersti Moen var på vei til Oslo fra Chicago sammen med familien, og skulle etter planen mellomlande på Gatwick torsdag morgen i 12.00-tiden. På grunn av droneproblemene måtte flyet snu og sette kursen mot Paris like før ankomst i London.

– Vi fikk beskjed om at det hadde vært en alvorlig hendelse på Gatwick og at alle andre flyplasser var fulle, så vi måtte lande ved Paris-Orly, forteller Moen.

Etter landingen i Paris tok det derimot lang tid før flypassasjerene fikk noen ny informasjon.

– Vi satt først tre timer i flyet etter landing, og deretter tre timer i en stengt avgangshall, som etter hvert ble svært full av passasjerer fra andre fly, sier Moen.

Hun reagerer på at ingen i flyselskapet tok kontakt med passasjerene i løpet av alle timene de tilbrakte i Paris.

– Utover en sms-melding med beklagelse, fikk vi ingen informasjon fra Norwegian om når vi fikk forlate avgangshallen eller om alternative flyginger. Vi så to fransktalende personer som skulle representere Norwegian, men de ba oss bare vente. Vi prøvde selv å ringe, men samtalene ble brutt uten at vi klarte å få kontakt igjen, sier hun.

– Ekstraordinær situasjon

Norwegian selv beklager på det sterkeste overfor passasjerer som berøres av hendelsen på Gatwick, og kaller situasjonen ekstraordinær.

– Med Gatwick stengt og sprengt kapasitet på omkringliggende flyplasser var det beste alternativer for denne flygingen å lande i Paris. Passasjerene på flygingen ble informert via SMS og av våre samarbeidspartnere på flyplassen. Vi har stor forståelse for frustrasjonen til passasjeren i denne situasjonen, men dette er en ekstraordinær situasjon, sier pressekontakt Tonje Næss i Norwegian til VG.

– For å få passasjerene til London så raskt som overhodet mulig har vi satt opp busser mellom Paris og London. Dersom noen har valgt å reise på andre måter vil vi refundere det, sier Næss.

Norwegian anbefaler reisende å avstå fra å reise til eller fra Gatwick torsdag, dersom de kan. Reisende som skal til London kan booke om sine billetter gratis eller få de refundert.