IKKE SAMME SYN: Forsvarsminister Jim Mattis og Donald Trump på en pressebrief i Det hvite hus. Den 28. februar går Mattis av. Foto: REUTERS/Leah Millis

Analytiker: Hvem skal tøyle Trump?

UTENRIKS 2018-12-21T11:20:34Z

Når den stødige forsvarsministeren Jim Mattis tar sin hatt og går, stiller flere spørsmålet hvem som nå skal stagge president Donald Trump.

Stella Bugge

NTB

Publisert: 21.12.18 12:20

Både republikanere og demokrater uttrykker sterk bekymring etter at USAs forsvarsminister Jim Mattis (68) torsdag kunngjorde at han går av.

– Dette er skremmende, skriver Mark Warner, demokrat og nestleder i Senatets etterretningskomité, på Twitter.

– Forsvarsminister Mattis har vært en stabilitetens øy midt i Trump-regjeringens kaos, fortsetter han.

– Siste brems

The Atlantics David Graham skriver i en analyse at forsvarsministeren var en av de få gjenværende embetsmennene som syntes kapabel til å vri presidentens arm og få ham vekk fra de mest ukloke beslutningene.

– Spørsmålet for både amerikanske og utenlandske ledere er enkelt? Hvem skal tøyle Trump? skriver Graham.

– Mattis var den siste bremsen på en president som tar livsviktige beslutninger etter innfallsmetoden uten å lese, overveie eller med noen tanke på konsekvensene og risikoene, sier en anonym nasjonal sikkerhetsrådgiver til tidsskriftet.

– Vi har kommet unna fordi denne presidenten ikke har blitt prøvet gjennom en stor nasjonal sikkerhetskrise. Men det vil skje, og når det gjør det, har vi store problemer, legger kilden til.

Les mer : Trump-guiden

Republikanere bekymret

Også internt i Trumps parti vekker avgangen dyp uro.

– Leste nettopp Mattis' avskjedsbrev. Det gjør det veldig tydelig at vi er på vei inn i en rekke med alvorlige politiske feilbeslutninger som vil sette vår nasjons sikkerhet og våre allianser i fare, og styrke våre fiender, skriver den republikanske senatoren Marco Rubio .

I sitt avskjedsbrev til Donald Trump skrev Mattis at presidenten «har rett til å ha en forsvarsminister som har syn som samsvarer med sine». Avgangen ble kunngjort like etter at Trump sa han ville begynne å trekke amerikanske styrker ut av Syria, og omtrent samtidig som amerikanske tjenestemenn sa til flere medier at Trump også ville trekke «store styrker» ut av Afghanistan.

– Protest-oppsigelse

– Donald Trump kan late som om James Mattis's avgang skyldes at han vil pensjonere seg etter et langt liv i offentlig tjeneste. Det er det ikke. Dette er en protest-oppsigelse, enkelt og greit, skriver BBCs Anthony Zurcher i en analyse.

Han begrunner dette med å vise til Mattis’ oppsigelsesbrev hvor han ikke legger skjul på at uenighet med presidenten er årsaken.

I brevet skriver Mattis blant annet at Trump trenger en forsvarsminister som er mer enig med ham. I brevet fremhever Mattis viktigheten av å ivareta gode relasjoner til allierte, og trekker fram NATO som et eksempel.

– Det er ikke nødvendig for USA å være verdens «politi», men vi bør heller samarbeide med allierte om et felles forsvar. Det er tydelig at Kina og Russland forsøker å forme verden etter deres autoritære modell, skriver den avtroppende forsvarsministeren.

Les også: Trumps grensemur-budsjett godkjent i Representantenes hus

– Rop om hjelp

Uenighetene mellom Trump og Mattis har vært mange. I oktober uttalte Trump til CBS News at Mattis, som har blitt sett på som en modererende skikkelse i Det hvite hus, er «en slags demokrat», skriver Reuters .

Mattis har vært skeptisk til Trumps håndtering av Iran-avtalen, samt presidentens ambisiøse planer om en militær romkommando.

Dagens Nyheters New York korrespondent, Martin Gelin, omtaler brevet som et rop om hjelp.

– Utenrikspolitiske veteraner tolker brevet som et rop om hjelp og et varselsignal om at Trump er på vei å kaste amerikanske verdier på båten, skriver Gelin.

Republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, kommer også med det som ifølge nyhetsbyrået AFP er en usedvanlig tydelig reaksjon.

– USA må fortsette å ha en klar forståelse av hvem som er våre venner og hvem som er våre fiender, og innse at land som Russland er blant sistnevnte. Jeg er spesielt bekymret over at Mattis går av på grunn av stor uenighet med presidenten i disse spørsmålene og andre viktige aspekter ved USAs globale lederskap, skriver han i en uttalelse.

Politicos Blake Hounshell viser i sin analyse til at republikanske senatorer i mange måneder har skjøvet sin utenrikspolitiske uenighet med Trump under teppet, at de bare et fåtall ganger har irettesatt ham og gjort lite for å tøyle presidenten.

– Men når Mad Dog ( Mattis’ klengenavn, red anm. ) ikke kunne påvirke en viljesterke president som føler seg helt ubundet av de vanlige reglene for utenrikspolitikk, hvorfor skulle vi tro at hans etterfølger vil ha mer suksess?