SULTRAMMET: Millioner av jemenitter sulter, men i følge en FN-etterforskning blir bistand stjålet og sendt til uvedkommende i opprørskontrollerte områder. Foto: Foto: Nariman El-Mofty AP / NTB scanpix

FN slår alarm om bistandstyveri i Jemen: «Som å ta mat ut av munnen på folk som sulter»

UTENRIKS 2018-12-31T23:20:22Z

I krigsrammede og sultherjede Jemen blir FNs bistand stjålet og solgt for profitt, ifølge en etterforskning gjennomført av organisasjonen.

Publisert: 01.01.19 00:20

– Denne opptredenen er jevngod med å ta mat ut av munnen på folk som sulter, sier WFP-sjef David Beasley i en uttalelse publisert nyttårsaften.

Den kommer etter at organisasjonen har avdekket det de mener er underslag av bistand i stor skala .

Situasjonen i Jemen er prekær, og ifølge WFP trenger millioner av mennesker nødrasjoner for å overleve. 20 millioner står i fare for å sulte i hjel, og FNs matvareprogram forsøker å nå 12 millioner av dem. Situasjonen blir stadig verre, ifølge organisasjonen.

– Når barn dør i Jemen fordi de ikke har nok mat er dette hårreisende. Denne kriminelle oppførselen må stoppe, fortsetter Beasley.

Houthi-tilknyttet organisasjon

WFP har funnet bevis for bistandstyveriet i hovedstaden Sana, samt andre deler av landet kontrollert av houthi-opprørerne, opplyses det i uttalelsen.

I Sana er det mange mottagere av nødhjelp som ikke har fått det de skal. Andre steder blir sultne mennesker nektet hele rasjonen de har krav på.

WFP har etterforsket hvor bistanden havner i flere måneder, på grunn av stadig flere rapporter om at maten de delte ut ble solgt på det åpne markedet i hovedstaden.

Slik fant de ut at bistand ble sendt videre til feil mottagere, og har skaffet fotografisk bevis på at lastebiler tar med seg mat.

WFP har avdekket at minst en av de lokale organisasjonene de samarbeider med er delaktige i tyveriet. Organisasjonen er ikke navngitt, men FN-organet opplyser at den er tilknyttet houthi-opprørernes utdanningsdepartement.

Forlanger umiddelbar stans

WFP forlanger umiddelbar stans av bistands-underslaget.

– Jeg ber houthi-myndighetene i Sana om å sørge for å stanse underslaget og forsikre seg om at det når de som trenger det for å overleve, sier WFP-sjef Beasley.

Hvis ikke truer FN-organisasjonen med å avslutte samarbeidet. I mellomtiden fortsetter etterforskningen og tar sikte på å finne ut hvordan de kan forhindre mer tyveri.

Uttalelsen fra WFP bemerker også at houthiene gjentatte ganger har motsatt seg forsøk på å utbedre systemet for bistand i områdene de kontrollerer.

Den iranskvennlige Houthi-militsen og den saudistøttede regjeringen i Jemen ble under samtaler i Sverige tidligere denne måneden enige om en våpenhvile som trådte i kraft 18. desember, skriver NTB. Spenningen er imidlertid stor og partene har mistro til hverandre.