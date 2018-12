STARTER 1.JANUAR: Viseforsvarsminister Patrick Shanahan starter i jobben som forsvarsminister to måneder før planlagt. Foto: Jonathan Ernst / X90178

Trump tvinger Mattis til å gå av tidligere enn planlagt

UTENRIKS 2018-12-23T17:58:50Z

USAs forsvarsminister Jim Mattis erstattes av viseforsvarsminister Patrick M. Shanahan allerede 1. januar - to måneder før den opprinnelige planen.

Det skriver USAs president Donald Trump på Twitter:

– Jeg er veldig glad for å kunngjøre at vår veldig talentfulle viseforsvarsminister Patrick Shanahan blir fungerende forsvarsminister fra og med 1. januar 2019. Patrick har en lang merittliste fra da han var viseforsvarsminister og også fra da han arbeidet i Boeing. Han kommer til å være fantastisk, skriver Trump.

Blant de 23 ministerne som ble utnevnt ved begynnelsen av Donald Trumps presidentperiode, er det etter Mattis’ avgang bare elleve fortsatt i stillingen.

– Utløste sinne

Presidenten gir ingen ytterligere begrunnelse for at Mattis går av før planen, men ifølge New York Times er det irettesettelsen Trump fikk i Mattis' avskjedsbrev som skal ha vært årsaken til at dette nå skjer.

Det er særlig den negative mediedekningen Mattis' avskjedsbrev har ført til, som skal ha utløst sinne fra Trump, sier ikke navngitte rådgivere i Det hvite hus til avisen.

Fakta om Patrick M. Shanahan * Overtar med virkning fra 1. januar 2019 som fungerende forsvarsminister i USA etter Jim Mattis. * Har fungert som USAs 33. viseforsvarsminister siden 19. juli 2017. * Begynte i 1986 i flyselskapet Boeing, der han senere hadde flere direktørroller. * Har en bachelorgrad i maskinteknikk ved Universitetet i Washington, samt en mastergrad i maskinteknikk og en Master of Business and Administration (MBA) fra MIT i Massachusetts. * I løpet av sin periode som viseforsvarsminister har Shanahan blant annet ledet arbeidet med å gjøre Pentagon mer kostnadseffektivt og næringslivsvennlig. * Mangler ifølge amerikanske medier den utenrikspolitiske erfaringen amerikanske forsvarsministre tradisjonelt har hatt og har ikke tidligere gitt uttrykk for noen sterke syn eksempelvis på USAs tilbaketrekning fra Syria. * Dersom han skal overta rollen som forsvarsminister på permanent basis, må han først godkjennes av Senatet. Som viseforsvarsminister ble han godkjent med stort flertall. * Så langt er det ikke kjent om USAs president Donald Trump vil nominere Shanahan til å overta permanent etter Mattis. Kilder: Washington Post, CNN, Wikipedia, USAs forsvarsdepartement.

I avskjedsbrevet listet Mattis opp en rekke punkter han mente var sentrale for å ivareta USAs internasjonale interesser, deriblant det å ivareta og bygge opp et nettverk av allierte. Deretter skrev han at presidenten «fortjener å ha en forsvarsminister som har et mer samsvarende syn på disse tingene».

I ettertid har flere medier skrevet at uenighet om Trumps beslutning om å trekke amerikanske soldater ut av Syria var en viktig årsak til at Mattis gikk av. Den pensjonerte generalen var et høyt respektert medlem av Trumps regjering, og han har blant annet hatt et godt forhold til Norges tidligere forsvarsminister og nåværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

«Det verden minst av alt trenger akkurat nå er radikale eksperimenter i amerikansk utenrikspolitikk. Det er derfor å håpe at USAs president vil velge en ny forsvarsminister som vil jobbe for fortsatt å fremme en internasjonal orden som best ivaretar sikkerheten, velstanden og verdiene til USA i solidaritet med det mektige landets allierte», var noe av det Anders Giæver skrev i sin kommentar, som i sin helhet kan leses her.