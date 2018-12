PÅGREPET: Dette er tre av de drapsmistenkte mennene. De ble pågrepet i en buss i sentrum av Marrakech.

Marokkansk politi: – De var der for å drepe turister

UTENRIKS 2018-12-23T18:37:24Z

Ifølge marokkansk politi var de fire mennene som er pågrepet og mistenkt for drapene på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vestager Jespersen (24) ute etter å drepe turister – men de skal ha valgt sine ofre tilfeldig.

Publisert: 23.12.18 19:37 Oppdatert: 23.12.18 19:47

Det kom frem under en pressekonferanse søndag der nye detaljer om etterforskningen ble kjent.

– Ofrene ble tilfeldig valgt. Ifølge etterforskerne var de ikke ute etter å drepe den norske og danske turisten spesifikt, men de var der for å drepe turister, sier talsperson for politiet, Boubker Sabik på pressekonferansen som ble direktesendt på den marokkanske statskanalen Channel 2M.

Fire menn er pågrepet og mistenkt for drapene på Maren Ueland (28) fra Bryne og danske Louisa Vestager Jespersen (24 ). Marokkanske myndigheter og dansk etterretning kobler drapene til terror , og de fire personene som er koblet til drapet skal alle ha sverget troskap til terrororganisasjonen IS.

På pressekonferansen kom det også frem at en av de fire pågrepne tidligere sonet en to år lang fengselsstraff for terror-relaterte forbrytelser.

– Han ble arrestert i 2013 for å rekruttere ekstremister. Han ble dømt til to års fengsel, og løslatt i 2015.

Fant bombe-materialer

På pressekonferansen gikk Sabik gjennom hendelsesforløpet i forbindelse med pågripelsene: Det var Abderrahmane Khayali som ble pågrepet først av politiet. Dette skjedde få timer etter at drapene ble oppdaget, etter at etterforskere hadde avhørt vitner og sett igjennom opptak fra overvåkningskameraer.

I avhør pekte Khayali på Younes Ouaziad, Abdessamad Ijoud og Rachid Aftati , som ble pågrepet på en buss i Marrakech torsdag , på vei mot den populære turistbyen Agadir.

Torsdag og pågrep også marokkansk politi ytterligere ni personer som skal ha tilknytning til det samme nettverket som de fire.

– Da vi undersøkte deres hjem, fant vi materialer som kunne bli brukt til å lage bomber. Arrestasjonen av disse ni mistenkte forhindrer andre potensielle angrep som de kunne ha utført, som hevn for at vi arresterte de fire hovedmistenkte, sa polititalsmannen om de etterforskningen av de ytterligere ni personene.

– Sikre på at motivet var terror

Etterforskningen av saken pågår fortsatt. Det er anti-terrorpolitiet BCJI, tilsvarende FBI, som etterforsker saken.

Sabik sier at politiet fryktet at de tre hovedmistenkte som ble arrestert på bussen på vei mot Agadir torsdag hadde med seg eksplosiver.

– Men takk Gud, de ble arrestert uten å gjøre motstand. Nå er vi helt sikre på at motivet var terror, sier Sabik.

Samtidig avviser han at de fire mennene hadde fått ordre fra IS om å utføre drapene. Ingen av de fire skal i følge politiet ha reist til krigssoner som fremmedkrigere tidligere.

– De var ensomme ulver som bestemte seg for å utføre dette terrorangrepet.

Sent torsdag kveld sa en kilde med innsikt i etterforskningen til VG at politiet mener at de tre mennene som ble pågrepet på bussen «ikke virket klare til å overgi seg etter å ha begått det første angrepet». Politiets teori skal være at mennene hadde planer om å begå flere angrep.

En doktorgradsstudent som skal ha lovprist dobbeltdrapet i sosiale medier, ble også pågrepet av politiet lørdag .

Fakkeltog og støttemarkeringer

De to kvinnene var på en måneds lang ryggsekktur i landet. De var begge erfarne friluftslivsfolk og studerte friluftsliv ved Universitet i Sørøst-Norge.

De to kvinnene skal ha slått opp teltet sitt om lag syv kilometer fra utfartsbyen Imlil, på vei opp mot Toubkal, Nord-Afrikas høyeste fjell. Senere har det blitt lagt ned blomster og lys på åstedet.

De etterlatte familiene i Norge og Danmark er i sorg.

Lørdag morgen møtte flere hundre mennesker opp med blomster og lys for å fordømme drapene og vise sin solidaritet med de to ofrenes familier i den lille landsbyen Imlil utenfor Marrakech, skriver NTB.

I markeringen deltok representanter fra det sivile samfunn, samt fra regionens turistsektor.

Det ble også arrangert et fakkeltog på Bryne, som er den avdøde Maren uelands hjemby.

NTB skriver også at det var støttemarkeringer utenfor Norges og Danmarks ambassader i Rabat på lørdag.