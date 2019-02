Video: Hevder soldater sverger troskap til opposisjonsleder Guaidó

Denne videoen viser angivelig venezuelanske soldater som sverger trosskap til opposisjonsleder Juan Guaidó lørdag.

Publisert: 23.02.19 23:52







En video Guaidó selv har delt på Instagram viser at han går inn i et rom i byen Cucuta i Colombia med fem uniformskledte menn. En av dem går mot Guaidó og hilser på opposisjonslederen. Han skal være major i hæren.

Juan Guaidó sier til soldatene at de har gjort det rette og oppfordrer andre soldater til å gjøre det samme.

– Øyeblikket er nå. Beskytt det venezuelanske folk, sier han.

Guaidó sier også at han er konstitusjonell president i den venezuelanske republikk.

– Jeg «ordinerer» deg som min sjefskommandant. Major, jeg gratulerer deg for å ha fulgt konstitusjonen til ditt folk, sier oipposisjonslederen til personen som skal være major.

Deretter vender han seg mot kameraet og gjentar oppfordringen til andre soldater om å bytte side og «å stå ved» konstitusjonen til landet Venezuela .

les også 3,4 millioner har flyktet fra Venezuela

– Soldatene som jeg har snakket med har handlet på bakgrunn av sitt ønske om et liv og en fremtid for sine barn, som usurpatoren» ( en som ulovlig har tilegnet seg makt, red. anm.) ikke garanterer dem, sier Guaidó i videoen.

Det har ikke vært mulig for VG å verifisere om personen på bildet faktisk er soldater som har skiftet side fra president Nicolás Maduro til Guaidó.

– Dere får amnesti

Han gjør det klart at de som bytter side vil få garanti for straffeforfølgelse.

– Venezuelas soldater, beskjeden er klar: Gjør det som konstitusjonen forteller dere: De som velger folkets side får amnesti og garantier.

Men, sannheten er at dette løftet bare vil gjelde dersom Juan Guaidó vinner frem og blir president i landet. Soldatene som bytter side vil trolig bli straffeforfulgt som desertører av sittende president Nicolas Maduro.

les også Trump advarer Venezuelas militære ledere: – Ikke følg Maduros ordre

Lørdagen var ellers preget av store demonstrasjoner i grensebyene mot Brasil og Colombia.

SKIFTET SIDE: Desperate mennesker løp bort idet fire soldater i to armerte biler satte opp farten og styrte mot grensesperringene mellom Venezuela og Colombia. Soldatene skal deretter ha gått over til opposisjonens side. Foto: AFP' Foto: SCHNEYDER MENDOZA / AFP

Kraftige sammenstøt

Krisen eskalerte i går da venezuelanske soldater avfyrte tåregassgranater og skjøt gummikuler mot sin egne innbyggere. Ofrene var folk som prøvde å rydde vei for lastebiler med nødhjelp over grensen mot Colombia og Brasil.

Opposisjonsleder Juan Guaidó, som befinner seg i den colombianske grensebyen lørdag forsøkte å få lastebiler med nødhjelp inn i landet på tross av at president Nicolás Maduro har nektet bilene innreise.

les også Tidligere Maduro-alliert: – Han er redd

Guaidó oppfordret lørdag venezuelanske innbyggere om å eskortere lastebilene med nødhjelp inn i landet. Det skal være snakk om 200 tonn med nødhjelp bestående av matvarer og medisinsk utstyr, hovedsaklig sendt dit fra USA.

Det har vært sammenstøt i grensebyen Urena, hvor innbyggere fjernet veisperringer og piggtråd som var utplassert på Francisco de Paula Santander-broen som skiller Venezuela og Colombia, ifølge straitstimes.com.

Melder om drepte

Flere nyhetsbyråer meldt lørdag at fire venezuelanske soldater har forlatt postene ved grensen for å støtte opposisjonsleder Juan Guaidós forsøk på å frakte forsyninger inn i det kriseherjede landet i Sør-Amerika.

Sky News meldte lørdag kveld at to demonstranter skal ha dødd og 18 skal ha blitt skadet i sammenstøtene med nasjonalgarden ved grensebyen Santa Elena de Uairen som ligger ved grensen til Brasil. Sky News siterer en ansatt ved et sykehus i byen. Washington Post meldte at fire personer skal være omkommet, men ingen av disse rapportene er bekreftet.

Lørdag kveld meldte Venezuelas president Nicolas Maduro at han bryter de diplomatiske forbindelsene med Colombia og vil utvise de ansatte ved deres ambassade i Caracas, skriver Sky News