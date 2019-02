FORKLARER: Michael Cohen, her avbildet tirsdag. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Politico: Michael Cohen vil kalle Donald Trump rasist, bedrager og juksemaker

I en skriftlig vitneforklaring Politico har fått tilgang til, kommer det fram at presidentens tidligere advokat vil komme med kraftige anklager mot Trump onsdag.

Onsdag skal Michael Cohen forklare seg på en høring for komité i Representantenes hus. Politico skriver at Cohen i sitt vitnutsagn kaller presidenten en rasist, en bedrager og en juksemaker. Det kommer fram av et forberedt vitnemål avisen har fått tilgang til.

I den 20 sider lange forklaringen avisen har publisert i sin helhet, fremstår det som om Cohen ber komiteen beskytte ham og hans familie fra trusler fra presidenten.

Det står at han forstår at enkelte trekker hans troverdighet i tvil, og at han derfor legger ved bevis som støtter påstandene.

«Jeg angrer på at jeg sa «ja» til Trump. Jeg angrer på all støtten og hjelpen jeg ga ham underveis. Jeg skammer meg over det jeg har gjort feil, og jeg ar ansvar for dette offentlig ved å erklære meg skyldig i Southern District of New York.» står det.

Ordrett står det:

«Jeg skammer meg fordi jeg vet hva Trump er.

Han er en rasist.

Han er en bedrager.

Han er en juksemaker.»

Cohen forklarte seg for etterretningskomiteen tirsdag, da for lukkede dører, der han ifølge CNN ba om unnskylding for å ha løyet i sin forklaring i 2017. Onsdagens høring er offentlig. Han forklarer seg for komiteen som et vitne i deres undersøkelse av eventuell samrøre med Russland.

