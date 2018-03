SONET: Charles Manson fotografert i august 2017. Foto: California Department of Corrections and Rehabilitation/via REUTERS

Charles Mansons barnebarn vant kampen om kroppen

Publisert: 13.03.18 05:31

UTENRIKS 2018-03-13T04:31:44Z

Et makabert søksmål har avgjort at kultlederens barnebarn har retten til hans levninger. Men tvisten fortsetter.

Charles Manson døde 19. november, 83 år gammel, mens han sonet livstid for medvirkning til drapet på den gravide skuespilleren Sharon Tate og minst seks andre mennesker i 1969.

Da begynte dragkampen om kultlederens kropp. Ifølge Washington Post har flere venner forsøkt å få godkjent ulike testamenter de hevder er signert av Manson. Også flere slektninger har dukket opp og hevdet de har krav på dødsboet og å få utlevert legemet.

Hans arvemasse kan være lukrativ fordi den inneholder rettigheter til sanger han skrev og lisensrettigheter til å bruke hans bilde.

I høyesterett i Kern County i California, avgjorde Alisa Knight mandag at Jason Freeman, som hevder han er barnebarn av Manson, kan hente levningene som har vært i likhusets fryser siden november.

Freeman har ifølge Washington Post tidligere uttalt at han ønsker å kremere Manson og spre asken for å gi «det såkalte monsteret, den historiske figuren som ikke skulle ha vært så voldsomt i rampelyset alle disse årene» fred.

Saken i Kern County sto mellom Freeman, Mansons brevvenn Michael Channels som har samlet på og solgt Manson-memorabilia og Michael Brunner, en mann som hevder han er Mansons sønn. Channels har forsøkt å få godkjent et testamente han hevder er Mansons, men Knight sa det var ugyldig, delvis fordi Channels selv var ett av de to vitnene og den eneste arvingen.

Brunners mor var et tidlig kultmedlem i såkalte Manson family og på fødselsattesten er Manson oppgitt som far. Knight mente Brunner hadde bevist at han var Mansons sønn, men at han hadde mistet rettighetene som arving fordi han er adoptert av besteforeldrene på morens side.

Freeman er sønn av avdøde Charles Manson junior som er sønn av Manson og hans første kone. Manson jr. endret navnet sitt til Charles Jay White og tok senere selvmord.

Ifølge TMZ har Brunner etter dette sendt inn juridiske papirer der han trekker i tvil hvorvidt Jason Freeman faktisk er Mansons biologiske barnebarn. Han hevder at Freeman ikke har vært villig til å ta en DNA-test og at dette er mistenkelig.

En tidligere fjerde part i søksmålet, Matthew Lentz, som også hevder han er Mansons sønn, har tatt Freemans side, melder CNN . De bekrefter også at en advokat ved rettsmedisinerens kontor har gitt beskjed om at det er en mulighet for at en av partene ville sende inn en begjæring som vil forsinke prosessen.

Det er fremdeles ikke avgjort hvem som arver boet. Det vil avgjøres i en rett i Los Angeles.

