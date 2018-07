Internasjonal ekspert advarer: Gigantiske brannstormer vil spre seg i Europa

FARE: Her kjemper brannmannskapene i Athen mot flammene tirsdag. Den spanske skogbrann-analytikeren Marc Castellnou påpeker at tallene fra Athen ikke er klare ennå. Men anslår at det var en kategori fem-brann. Kategori seks-branner har skapt katastrofale brannstormer.

Foto: Reuters