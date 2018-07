EKSKLUSIVT: Det tradisjonsrike shoppingsenteret Harrods i London er en favoritt blant Londons mange utenlandske rikfolk. Foto: Alastair Grant / AP

Harrods-sløser kan miste herskapshus i London

Publisert: 28.07.18 16:36

UTENRIKS 2018-07-28T14:36:44Z

Kvinne brukte 170 millioner kroner på Harrods. Nå kan hun miste sitt luksushus i London, om hun ikke beviser at pengene er tjent på lovlig vis.

Kvinnen brukte summen over en tiårsperiode, skriver BBC .

Rettssaken er den første etter at britene innførte en lov som lar dem beslaglegge verdier over 50.000 pund når det er mistanke om korrupsjon i utlandet og eieren ikke kan bevise at pengene er tjent på lovlig vis.

Kvinnen er gift med en bankmann som er fengslet for bedrageri i sitt hjemland. Selv mener kvinnen at anklagene ikke stemmer.

Harrods er et tradisjonsrikt varehus i London som selger klær, smykker og andre luksusartikler, ofte til turister og rike utlendinger.

Vil beslaglegge hus

Britisk politi mener at kvinnens ektemann stjal penger da han jobbet for en statlig bank i hjemlandet og kjøpte to hus i London til 235 millioner kroner.

Det første huset ble kjøpt for rundt ti år siden.

Ektemannen ble året etter fengslet i en større bedragerisak i hjemlandet. Kvinnen unnslapp rettssaken ved å oppholde seg i Storbritannia .

Luksus-livsstil

Kvinnen har levd det aktoratet mener er «ekstravagant» livsstil i London.

Ifølge britisk politi har hun enkelte uker brukt flere hundre tusen kroner på luksusvarer fra det tradisjonsrike varehuset Harrods.

Hun hevder at pengene er tjent på lovlig vis.

Ifølge BBC er påstanden om hans suksessfulle forretningskarriere hverken støttet av beviser fremlagt av kvinnens advokater eller søk på internett.

BBC skriver at rettssaken mot kvinnen kan åpne opp for flere forsøk fra britisk politi på å beslaglegge eiendommer i landet, blant annet fra russiske oligarker og korrupte tidligere politikere fra Afrika.