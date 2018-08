SULTEN: Tungvekteren Bruno trenger et nytt sted å bo. Foto: Med tillatelse fra Wright-Way Rescue

Fytti katta for en tjukkas!

Syv år gamle Bruno søker raus matmor. Tross noen gram for mye garanteres det at alt ellers er i orden.

Responsen har vært enorm etter at Wright-Way Rescue, en amerikansk forening for dyromplassering, la ut frierbrevet til den lubne hankatten med tittelen «TOO COOL TO BE HOMELESS!».

Mange søknader

At han veier elleve kiko, og liker å ligge i vater, ser ikke ut til å skremme noen. Normalt veier en voksen katt rundt fem kilo.

VG får opplyst at i det viralnettstedet Buzzfeed fortalte historien om Bruno begynte det å renne inn med søknader fra folk som ville adoptere katten.

– Det har kommet masse søknader, men vi har fortsatt ikke funnet et nytt hjem til ham, sier en talsperson for foreningen, som holder til i Morton Grove utenfor Chicago.

Bruno er ellers bare en fat cat i ordets rette forstand, og skal ifølge Wright-Way Rescue allerede være på diett.

Og partytrikset hans er å stå på bakpotene når han er sulten!

