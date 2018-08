Masseskyting på spillturnering i Florida: Flere er drept

UTENRIKS 2018-08-26T18:20:39Z

Politiet melder om masseskyting i Jacksonville i Florida. En mistenkt er død.

Publisert: 26.08.18 20:20 Oppdatert: 26.08.18 21:45

– Masseskyting i Jacksonville Landing. Hold dere unna området. Det er ikke trygt på nåværende tidspunkt. HOLD DERE UNNA, skriver politiet i Jacksonville på Twitter.

En mistenkt er død på området, og politiet sier at det foreløpig er uvisst om det er flere gjerningsmenn.

Politiet twitrer nå at de finnes en rekke mennesker som gjemmer seg ulike steder på The Landing.

– Vi ber dere om å være rolige og og være der dere gjemmer dere. SWAT (spesialpoliti, red.anm.) gjør nå metodisk søk inne. Vi kommer til dere. Vær så snill, ikke løp ut. Ring 911.

Politiet sier at flere har blitt drept, og at mange blir fraktet til sykehus.

Skudd ble avfyrt på direktevideo

Talsmann Pete Moberg ved Memorial sykehus i Jacksonville, opplyser til CNN at de behandler minst tre pasienter som var involvert i masseskytingen.

– Tilstanden til disse pasientene er stabil, sier Moberg.

Jacksonville Landing er et kjøpesenterkompleks med butikker, restauranter og underholdning i byen Jacksonville i Florida .

Flere amerikanske medier melder om at skytingen fant sted på en restaurant som arrangerte en dataspillturnering.

En video, som ble direktesendt fra spillturneringen, viser ungdommer som spiller fotballspillet Madden 19, før en rekke skudd blir avfyrt og direktesendingen stanser.

Vitne: – Folk gråt og skrek etter hjelp

Et vitne, Ryan fra Georgia, sier til CNN at han var selv til stede på arrangementet da masseskytingen startet.

– Det skjedde så fort. Det var to skyttere. En av dem hadde laser på våpenet. De gikk inn på bakrommet av Chicago pizza, hvor arrangementet var, og startet å skyte, sier Ryan.

Vitnet forteller at han dukket ned på gulvet og krabbet inn på et toalett hvor han gjemte seg i ti minutter.

– Det var mange skudd, minst 20. Jeg er fortsatt i sjokk. Alle løp rundt, sier han.

Ifølge vitnet var det minst 40-50 mennesker til stede da skytingen startet.

– Jeg gjemte meg i cirka ti minutter. Da roet alt seg. Folk gråt og skrek "Hjelp meg!" og "Jeg er skutt!", sier Ryan til tv-kanalen.

Guvernøren bistår politiet med ressurser

Konsernsjef Jason Lake i CompLexity, et selskap som har ansatt spillere på kontrakter, opplyser at en av spillerne deres ble skutt i tommelen, før vedkommende flyktet til et helsestudio like i nærheten.

– Vi er åpenbart i sjokk og sorg over hendelsen i ettermiddag. Spilleren er nå i kontakt med myndighetene, sier Lake i en pressemelding.

Guvernør Rick Scott i Florida skriver på Twitter at han vil tilby alt av statlige ressurser i forbindelse med masseskytingen.

Borgermester Lenny Curry i Jacksonville omtaler masseskytingen som en pågående situasjon og sier at han har løpende kontakt med sheriff Mike Williams om skytingen, ifølge City of Jacksonville's verifiserte Twitter-konto.

Også den amerikanske spillutvikleren Electronic arts (EA) twitrer om hendelsen.

– Dette er en forferdelig situasjon og våre tanker går til alle involverte, skriver EA, firmaet som tår bak arrangementet.

Andre skyting på to døgn

Masseskytingen skjedde bare to døgn etter at tre tenåringer ble skutt og en drept rett etter en high school-fotballkamp nord i Jacksonville fredag kveld lokal tid.

En 19 år gammel gutt ble drept og en 16 år gammel jente og en 17 år gammel gutt ble skadet, men vil trolig overleve, meldte Jacksonville Sheriff's Office politiet lørdag.

Skytingen skjedde ved William M. Raines High School som spilte mot Robert E. Lee High School.

Politiet sier det var flere slåsskamper og forstyrrelser under kampen, og at de vil undersøke om det har en sammenheng med skytingen. Politiet etterlyste vitner fra kampen som hadde rundt 4000 tilskuere.