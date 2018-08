Norsk aktivist skutt på Vestbredden

UTENRIKS 2018-08-20T19:47:34Z

Den norske aktivisten Kristin Foss (43) ble lørdag skutt, og lettere skadet, i forbindelse med en demonstrasjon på Vestbredden.

Publisert: 20.08.18 21:47

Hendelsen fant sted i landsbyen Kufr Qaddoum utenfor Nablus under en ukentlig demonstrasjon mot at hovedveien er stengt for palestinerne i området.

Den norske kvinnen ble truffet av en gummibelagt stålkule i mageregionen, men slapp unna den dramatiske hendelsen uten alvorlige skader.

Skutt i magen

Foss forteller at de israelske soldatene hadde tatt stilling på en bakketopp, mens en liten gruppe smågutter forsøkte å kaste stein. Etterhvert roet situasjonen seg, og hun trakk ned på veien sammen med en islandsk kollega.

– En eldre palestiner ba oss hjelpe ham å få igjen bilen sin, som israelerne hadde beslaglagt. Da vi nærmet oss soldatene ropte de en kort advarsel før de skjøt to skudd. Den ene kulen traff meg i magen, sier Foss til VG.

Ifølge Foss gikk både hun og kollegaen med armene i været da de gikk mot soldatene. Hun stiller seg helt uforstående til at de kan ha blitt oppfattet som en trussel av de tungt bevæpnede soldatene.

Filmet skuddene

43-åringen hadde telefonen og et kamera i hånden hele tiden, og filmet øyeblikket der hun blir truffet av stålkulen. Hun anslår avstanden mellom henne og soldatene til mellom 20 og 30 meter da skuddet ble avfyrt.

– Det gjorde fryktelig vondt. Samtidig ble jeg sint og sjokkert. Vi var åpenbart ubevæpnet og utgjorde overhode ingen trussel mot soldatene, sier Foss.

Hun ble brakt til en palestinsk ambulanse som sto i nærheten,og fikk hjelp til å rense og ise ned såret.

– Egentlig ville jeg bare gå tilbake og konfrontere soldaten som hadde skutt meg, men da min kollega ble utsatt for tåregass, valgte vi å trekke oss tilbake, sier hun.

Demonstrasjonene mot stengingen av hovedveien har pågått i syv år. Foss, som jobber for en palestinsk organisasjon med base i Ramallah har vært til stede fire ganger tidligere.

– Palestinerne har bedt om internasjonal støtte, blant annet for å dokumentere overgrepene fra de israelske soldatene. Det er flere tilfeller der soldatene også har skutt med skarp mot fredelige demonstranter, sier hun.

UD varslet

Utenriksdepartementet bekrefter at de ble varslet om hendelsen lørdag.

Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger skal ha blitt skadet i forbindelse med en demonstrasjon på Vestbredden. Vårt representasjonskontor i Al Ram har vært i kontakt med vedkommende, og tilbudt konsulær bistand, opplyser kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg til VG.

– Gjennom vår ambassade i Tel Aviv har vi bedt israelske myndigheter om en forklaring på omstendighetene rundt demonstrasjonene.

Solberg sier at UD er bekymret over gjentatte sammenstøt mellom demonstranter og israelske styrker på Vestbredden.

– Utenriksdepartementet har i sin reiseinformasjon advart mot fare for voldelige sammenstøt i forbindelse med demonstrasjoner på Vestbredden, sier hun.