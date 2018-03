Her kriger tyrkiske soldater i Nord-Syria

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 07.03.18 20:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-07T19:11:34Z

ALEPPO-PROVINSEN (VG) Med det røde flagget på hjelmen og siktet rettet mot den kurdiske Afrin-enklaven, fortsetter Tyrkia sin «krig mot terror».

På toppen av det slake Burseya-fjellet i Nord-Syria, med utsikt over vakre olivenlunder og blomstrende ferskentrær, har tyrkiske soldater inntatt en strategisk post.

Herfra kan se den tyrkiske grensebyen Kilis, og enda viktigere: De kan skue Afrin, som de siden 20. januar har bombet fra luften og beskutt med artilleriild .

For kort tid siden var det den kurdiske militsen YPG som siktet med geværet herfra. Burseya var blant de første områdene Tyrkia erobret.

De verste kampene gjenstår

Med sin såkalte «krig mot terror», som myndighetsvennlige medier kaller militæroffensiven «Operasjon olivengren», ønsker Tyrkia å fjerne YPG fra grenseområdene. Ifølge tyrkiske myndigheter er YPG en terrorgruppe i ledtog med det forbudte kurdiske partiet PKK.

Nå er vi i ferd med å innta Afrin by. Dette er den mest krevende delen. Offensiven vil komme til å vare i minst tre måneder til, sier en sjef i den tyrkiske hæren til VG.

Han ønsker ikke å bli sitert ved navn fordi opplysningene er uoffisielle.

VG har intervjuet partene i Afrin-krigen:

Oppdaget underjordiske tunneler

VG deltar på en dagstur til Nord-Syria i regi av tyrkiske myndigheter, som viser oss områder Tyrkia nylig har erobret fra kurdiske YPG. Dette er det nærmeste vi kommer Afrin på lovlig vis, uten å ta unødig stor risiko.

På Burseya-fjellet blir VG vist en av de underjordiske tunnelene som YPG skal ha brukt til å skjule seg for tyrkerne. Gjennom små gløtt i toppen av veggen skal militsen ha skutt tilbake. Det finnes mange slike tunneler i området, noen er flere kilometer lange og leder fra ett fjellparti til et annet.

Fakta Afrin-offensiven 20. januar innledet Tyrkia «Operasjon olivengren», en militæroffensiv mot den kurdiske enklaven Afrin i Nord-Syria.

Tyrkias uttalte mål er å trygge grensen og drive ut den kurdiske militsen YPG fra Afrin i samarbeid med den syriske opposisjonsgruppen Free Syrian Army (FSA).

YPG er den væpnede delen av PYD, det kurdiske arbeiderpartiet i Syria. Tyrkia mener YPG er i ledtog med PKK, det forbudte kurdiske arbeiderpartiet i Tyrkia. PKK står på terrorlisten i USA, EU og Tyrkia.

Ifølge Tyrkia er YPG terrorister, mens USA støtter den kurdiske militsen, som har vært sentrale i å bekjempe IS.

Syrias president Bashar al-Assad sendte nylig regjeringsvennlige militser til Afrin for å kjempe mot tyrkerne.

Det bor over 300.000 sivile i Afrin, mange av dem interne flyktninger.

140 sivile er blitt drept i offensiven, ifølge SOHR. 40 tyrkiske soldater er blitt drept. 2660 kurdiske krigere skal ha blitt «nøytralisert» (drept eller fanget), ifølge den tyrkiske hæren.

Tyrkia nekter for at sivile er drept

Det bor over 300.000 mennesker i Afrin. Titusener har lagt på flukt i enklaven og mange har rømt til regimekontrollerte deler av Syria. Ifølge FN blokkerer YPG de som forsøker å flykte . Sykehusene i Afrin er i ferd med å gå tomme for medisinsk utstyr. Først i mars, halvannen måned etter at angrepene startet, fikk nødhjelp slippe til.

140 sivile er blitt drept i de tyrkiske angrepene mot Afrin, ifølge den syriske eksilgruppen SOHR. Minst 27 av dem skal være barn. FN har uttalt at organisasjonen mottar «bekymringsfulle rapporter om sivile tap» .

Tyrkiske myndigheter bestrider dette.

Bayram Selvi, sjef for migrasjonsavdelingen i Tyrkia Røde Halvmåne, hevder at det ikke har vært sivile tap.

Vi har ikke mottatt rapporter om at sivile i Afrin er blitt drept eller såret. Dette er bare PKK-propaganda, sier Selvi til VG.

Selvi sier at flere er blitt fraktet fra Afrin til sykehus i Tyrkia, men avviser at disse er sårede i krigen.

– Det er snakk om folk med diabetes og kroniske sykdommer.

Kjemper side om side med FSA

Taktikken hittil i offensiven har vært at tyrkerne bomber fra luften, mens deres allierte Free Syrian Army (FSA) går til bakkeangrep. Under vårt besøk blir det imidlertid klart at tyrkiske soldater for lengst har inntatt syrisk jord.

Vi kjemper side om side med den tyrkiske hæren. Vi er godt koordinert og samarbeidet er bra, sier brigader Ahmed Taktak Abo Shahin (29) i FSA.

Vi møter ham i landsbyen Mersawa, som ble erobret fra YPG for tolv dager siden. På murveggene står det skrevet «PKK» og «APO», kallenavnet til PKK-leder Abdullah Öcalan. I dag bor det 55 familier i Mersawa, før var de 2000 familier.

– YPG tvang sivile til å slutte seg til dem. De som nektet, måtte forlate stedet, hevder Shahin.

Har allerede varslet neste offensiv

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mener å være i sin fulle rett til å angripe Afrin, til tross for FNs krav om 30 dagers våpenhvile i Syria.

Neste stopp for tyrkiske soldater er for lengst utpekt.

– Manbij er helt klart neste mål. Men det vil bli krevende med USAs tilstedeværelse, sier en sjef i den tyrkiske hæren til VG.

I byen Manbij nordøst i Syria er nemlig YPG ledsaget av amerikanske styrker. Dermed kan det gå mot en konfrontasjon mellom to NATO-allierte .