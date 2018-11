STRAKK UT EN HÅND: Møtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump i Singapore 12. juni var historisk. Aldri før hadde en sittende amerikansk president møtt det regjerende overhodet i Nord-Korea. Foto: Susan Walsh / TT NYHETSBYRÅN

Nord-Korea-ekspert: – Trump er blitt rundlurt av Kim Jong-un

NEW YORK (VG) Gordon Chang har vært en konstant forsvarer av Donald Trumps taktikk overfor et atomtruende Nord-Korea. Ikke nå lenger.

Publisert: 14.11.18 11:13

– Trump er blitt rundlurt av Kim Jong-un , sier Gordon Chang til VG.

Chang har skrevet boken «Nuclear Showdown: North-Korea Takes On The World» og er en av USAs mest profilerte eksperter på krisen i Sør-Kina-havet.

Som kommentator på Fox News og CNN har han hele veien forsvart Trumps håndtering av Nord-Koreas unge diktator Kim Jong-un.

«Godsnakket» med Kim

Og de gangene VG har intervjuet ham, har han også støttet USAs president, bortsett fra da Trump skrøt av å ha en større atomknapp enn Kim Jong-un, noe Chang mente var uforsvarlig og krigshissende retorikk.

– Når du nå ser tilbake på alt som har skjedd, mener du at Trumps taktikk har virket?

– Absolutt ikke. Trumps taktikk fungerte til midten av mai da USA hadde maksimalt press mot Nord-Korea og ikke ga fra seg noe. Men så, rett før møtet mellom dem i Singapore, fikk Trump det for seg at han ville ha en mer vennlig tone overfor Kim. Han virket å innbille seg at dersom Kim Jong-un ble godsnakket til , så ville han legge ned våpnene. Etter det har vi sett færre sanksjoner, og de som er på plass blir ikke fulgt opp slik de bør. Det har også åpnet opp for kineserne og russerne, som heller ikke føler seg truet lenger, sier Gordon Chang.

– Trump har gitt ham en, to, tre og fire sjanser, uten å få noe tilbake. Men Kim Jong-un tenker ikke på denne måten. Derfor er dette helt feil politikk, fortsetter han, og sier at Nord-Korea og Kim har fått det akkurat som de ville:

Han mener at Singapore-toppmøtet 12. juni ble den fiaskoen mange fryktet.

– Trump legitimerte Kim, mener Chang.

Oppgitt

Donald Trump og hans støttespillere sier ofte at verden er blitt et tryggere sted etter at han tok over – spesielt når det gjelder trusselen fra Nord-Korea.

Trump viser gjerne til at Nord-Korea har stanset både atomprøvesprengninger og interkontinentale missiltester.

Men også der går Chang imot Trump.

– Jeg tror ikke vi kan se noen annen endring enn at Nord-Korea har fått enda ett år til å utvikle – og teste – sine missiler, sier Chang.

Han er langt fra alene om å være oppgitt over Trumps fremgangsmåte.

Max Boot er seniormedarbeider ved tankesmien «Council on Foreign Relations» og jobbet som utenrikspolitisk rådgiver for tre republikanske presidentkampanjer.

– Trump mener det var en suksess bare å ha et møte med Kim. Men jeg ser ikke på det som en suksess når amerikansk etterretning sier at Kim fortsatt bygger ut sitt atomvåpenmissil-program, sier Boot til VG.

Han er en kjent kritiker av Trump – og han mener at presidenten har mislyktes totalt også i denne saken.

– Trump er den som har gitt opp noe, ved å stanse amerikanske militærøvelser i Sør-Kina-havet, gi Kim legitimitet og å fjerne sanksjoner. Det er ingen triumf, sier Boot tørt.

Trump: Ingenting utover det normale

Gordon Chang mener at nye satellittbilder fra forskere ved Center for Strategic and International Studies (CSIS), av 13 hittil ukjente rakettbaser i Nord-Korea, ikke var en stor avsløring.

– Ekspertene visste at de hadde slike baser et sted. Noen har derimot påpekt at disse bildene også kan ha blitt tatt fordi Nord-Korea faktisk ønsker det. Jeg vet ikke om det er sant, men det er en interessant tanke.

Donald Trump selv tvitret tirsdag at de allerede visste om disse rakettbasene, og at «ingenting skjedde utover det normale».

Ifølge CSIS er de 13 rakettbasene spredt utover i landet, i tre soner. Noen av dem er i underjordiske anlegg.

På spørsmål om hva han ville rådet Trump til å gjøre nå, svarer Chang som han har gjort lenge, nemlig at USAs finansdepartement bør strupe kinesiske banker og selskaper som brukes til å hvitvaske penger for Kim Jong-un.

Til dette kan Trump benytte seg av seksjon 311 av USA Patriots Act, mener Chang. Denne loven er ment å forhindre hvitvasking av penger som blant annet går til å finansiere terror, og ble vedtatt av Kongressen i 2001 etter 9/11-angrepene mot USA.

– Dessuten må Trump innføre nye, kraftige sanksjoner mot Nord-Korea, Kina, Russland – og også Sør-Korea, som etter min mening i praksis er pro Kim Jong-un. Trump må sørge for at Kim ikke får noe penger inn i landet og at han blir tvunget til å ta et valg. Trump må si til Kim at «du fikk sjansen, men du har sløst den bort, og nå skal du betale for det», mener Gordon Chang.