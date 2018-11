TIDENES VERSTE?: Samuel Little, også kjent under etternavnet McDowell, påstår han har drept over 90 personer. Foto: Sheriffkontoret i Texas via AP

Mistenkt seriemorder kan være USAs verste gjennom tidene

Drapsdømte Samuel «Little» McDowell (78) hevder han står bak over 90 uløste drap gjennom tre tiår.

Det skriver flere amerikanske medier, deriblant NBC News . For fire år siden ble han dømt for å ha kvalt og drept tre kvinner i Los Angeles mellom 1987 og 1989, og han soner allerede tre livstidsdommer.

Nå hevder 78-åringen imidlertid at han har over 90 liv på samvittigheten. Skulle dette vise seg å stemme vil han være en av de verste seriemorderne i USAs historie – om ikke den verste, sier statsadvokat Bobby Bland i Ector County.

I juli i år ble han siktet for drapet på Denise Christie Brothers i Texas i 1994, og det var i forbindelse med avhør i den saken at 78-åringen skal ha kommet med de oppsiktsvekkende opplysningene.

Ifølge nyhetsbyrået AP har etterforskerne allerede kunnet knytte ham til en tredjedel av drapene.

– De har funnet samsvar i over 30 saker hittil. Til nå har vi ikke fått noe feil informasjon fra ham, sier statsadvokat Bland.

Plukket ut kvinner i trøbbel

Under rettssaken i 2014 mente påtalemyndigheten at Little sannsynligvis var ansvarlig for minst 40 drap siden 1980, skriver AP. Ifølge Wise County Sheriff’s Office skal drapene han nå hevder å stå bak, ha blitt begått mellom 1970 og 2005, i 14 forskjellige delstater.

Cold case-etterforskere mistenker at Little har valgt ut narkomane og kvinner i trøbbel som sine ofre. Ifølge etterforskerne skal Littles taktikk ha vært å slå kvinnene bevisstløse før han kvalte dem samtidig som han tilfredsstilte seg selv. Han skal så ha dumpet likene og raskt reist videre.

Hans kriminelle historie strekker seg over 56 år og 24 delstater, og inkluderer blant annet overfall, innbrudd, væpnet ran, butikktyveri og narkotikalovbrudd – i tillegg til drap.

Etterforskere har i årevis forsøkt å få Little til å tilstå, men han har hele tiden nektet for å ha drept noen. I forbindelse med et nylig avhør i drapssaken fra 1994 skal han ha valgt å åpne seg for en av etterforskerne om de mer enn 90 uoppklarte drapene.

Anses som oppklart

Opplysningene skal ifølge NBC News allerede ha ført til at ett drap anses som oppklart. I 1982 ble liket av 20 år gamle Rosie Hill funnet i en skog i California, og politiet uttalte onsdag at de har avsluttet etterforskningen etter å ha avhørt Little.

– Han ga detaljer som bare morderen kan vite – landemerker og områder som var der på den tiden. Mens han var uklar på noen detaljer, var det mange detaljer han fortsatt kunne fortelle som om det var i går, fortalte Lauren Lettelier, talsperson for sheriffen i Marion County, ifølge kanalen.

Ifølge samme kilde skal Little ha sagt i avhør at han drepte 20-åringen «fordi Gud satt han på denne jorden for å gjøre det».

De verste seriemorderne gjennom tidene regnes ifølge AP for å være Ted Bundy og John Wayne Gacy, som tok livet av henholdsvis 30 og 33 personer på 1970-tallet. Engelskmannen og legen Harold Shipman regnes imidlertid som en av de verste globalt. Han ble i år 2000 dømt for å ha drept 15 av pasientene sine med en dødelig dose heroin . En etterforskningsgruppe har imidlertid fastslått at han står bak 250.