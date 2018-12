STOPPER BILER: Soldater og en politimann søker i en bil nær kontrollpunktet nær den ukrainske byen Mariupol tirsdag. Foto: Evgeniy Maloletka / TT NYHETSBYRÅN

Ukrainere om konflikten: – Folk er svært redde

Mange ukrainere frykter hva som vil skje etter at president Porosjenko onsdag innførte unntakstilstand i landet. – Folk løper til banken for å få tak i dollar og hamstrer mat, sier en innbygger i havnebyen Mariupol til VG.

Konflikten mellom Ukraina og Russland er svært opphetet etter at Russland den 25 november åpnet ild og kapret tre ukrainske skip. Skipene var på vei til byen Mariupol øst i Ukraina.

Onsdag innførte Ukrainas president Petro Porosjenko unntakstilstand i landet . Beboerne i Mariupol er svært urolige for utviklingen. Samme dag ble det arrangert en protest i byen for å vise støtte til de ukrainske soldatene som er tatt til fange av russerne .

– Denne uken har antall soldater og politi i Mariupol økt betraktelig. Folk er svært redde. Soldatene er bevæpnet, og det er skummelt å gå ute med barna, sier Ilona Arhangelskaya som bor i byen.

Stopper biler

Fredag ble det klart at Porosjenko har innført innreisenekt for russiske menn mellom 16 og 60 år . Årsaken til forbudet skal være å hindre russere å delta i væpnet kamp på ukrainsk jord.

Artem Dikihtiaruk bor i Ukraina og kjenner flere som bor i Mariupol, han forteller at politiet de siste dagene stopper biler ved kontrollpunktet nær byen.

– Du kan nå risikere å bli stoppet av politi og soldater som ønsker å gå igjennom bilen din og som krever at du viser ID, sier han.

Hamstrer dollar og hermetikk

Den anspente situasjonen har fått konsekvenser for den ukrainske valutaen hryvnja. Til Al Jazeera fortalte Pavlo Kukhta, rådgiver for den ukrainske regjeringen, onsdag at hryvnja har hatt en nedgang på fem prosent av verdien sin.

– Folk frykter at verdien skal fortsette å synke. Mange løper til banene for å veksle penger i amerikanske dollar, forteller Ilona Arhangelskaya.

Russland-Ukraina-konflikten *Russland annekterte i mars 2014 Krim-halvøya som svar på at Ukrainas russiskstøttede president Viktor Janukovitsj var blitt avsatt i februar. *Prorussiske separatister gjorde opprør øst i Ukraina i midten av april 2014. Det var startskuddet for den væpnede konflikten i Ukraina. *Siden er nær 10.000 mennesker drept og rundt 1 million drevet på flukt. *I september 2014 inngikk partene en avtale som skulle gjøre slutt på striden. Avtalen ble ikke overholdt. *12. februar 2015 undertegnet partene en ny våpenhvile i Hviterusslands hovedstad Minsk. Våpenhvilen trådte i kraft 15. februar, men også den er blitt brutt jevnlig. *Søndag 25. november 2018 blusset konflikten mellom Ukraina og Russland opp da russisk kystvakt skjøt mot to ukrainske marinefartøy og en taubåt i Kertsjstredet ved den annekterte Krim-halvøya. Fartøyene og mannskapet på til sammen 24 sjøfolk ble tatt i arrest. *Ukrainas president Petro Porosjenko erklærte 26. november en unntakstilstand. Den trådte i kraft onsdag 28. november og skal vare i 30 dager. *(Kilde: NTB)

Artem Dikihtiaruk forteller også at mange er urolig for hvordan konflikten med Russland påvirker den ukrainske valutaen.

– Selv om myndighetene ber om at vi forholder oss rolige er det mange som er svært engstelige og som vil ta forholdsregler, sier Dikihtiaruk.

Både Arhangelskaya og Dikihtiaruk forteller at det er folk som hamstrer mat fra butikkene i tilfelle Ukraina ender opp i krig med Russland.

– Når jeg har vært på butikken har jeg sett folk hamstre spagetti og kjøttretter på boks, og annen hermetikk, men det er som regel bare eldre, forteller Arhangelskaya.

Et mer aggressivt Russland

Helena Sokolova er journalist og skriver for nettsiden 0629 som skriver om hva som skjer i Mariupol.

Hun opplever ikke at folk i byen er i panikk, men mener de nå ser et mer aggressivt Russland.

– Jeg tror mange har vendt seg til den anspente situasjonen med Russland som har vart siden 2014. Derfor tror jeg ikke at folk har panikk, men det er klart mange er urolige for hva som kan skje, sier Sokolova.

Russlands president Vladimir Putin uttalte lørdag at konflikten i Øst-Ukraina vil fortsette så lenge dagens politiske ledelse sitter ved makten i Kiev.

– De nåværende myndighetene i Ukraina har ingen interesse av å avslutte konflikten med fredelige midler, sa Putin på et pressemøte i forbindelse med G20-toppmøtet i Buenos Aires lørdag.

– Så lenge de sitter ved makten, vil krigen fortsette, la han til.