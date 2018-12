SEIERHERRE: Leder av Vox i Andalucía, Francisco Serrano, forteller til VG at han fnyser av beskyldningene om å være fascist og høyreekstrem. Foto: MARCELO DEL POZO / X06654

Ytre høyre med brakvalg i Spania: - Bærer fascisme-betegnelsen som en medalje

Spania har vært et av få europeiske land uten en reell høyrepopulistisk bevegelse. Men brakvalget i regionvalget i Andalucía på søndag har gitt ytre høyre plasser i parlamentet for første gang siden diktatoren Francos død.

Front National i Frankrike . Lega i Italia. AfD i Tyskland.

Høyrepopulistiske partier har endret det politiske landskapet i flere europeiske land de siste årene. Et av de få unntakene har vært Spania.

I de 43 årene med demokrati etter diktatoren Francos fall i 1975, har det konservative Partido Popular (PP) holdt unna for at en ytre-høyre-bevegelse har vokst seg stor i landet.

I presidentvalget i desember 2015 mottok ytre høyre-partiet Vox bare 57.000 stemmer, eller fattige 0,2 prosent.

Men i søndagens regionvalg i Andalucía, helt sør i Spania, fikk Vox over 11 prosent av stemmene og 12 representanter i det lokale parlamentet.

Fremgangen betegnes som et veiskille i spansk politikk.

– For å være ærlig, så har resultatene overgått alle våre forventninger. Ingen ventet et sånt resultat, men vi merket at noe spesielt var på gang ved de store folkemengdene på valgmøtene våre, sier lederen av Vox i Andalucía, Francisco Serrano, i et skriftlig intervju med VG.

Spiller på Trump

Partiet gjorde det aller best i områdene som har sett flest migranter ankomme fra Nord-Afrika i år. Spania er nå det landet i Europa med høyest ankomster.

Regionen er også et av de fattigste områdene i Spania, med høyest arbeidsledighet. I visse byer i Almería-regionen fikk partiet 30 prosents oppslutning , og ble største parti.

Men planene til partiet er større enn bare regionen helt sør i landet. Neste år kan det holdes presidentvalg i Spania.

Med slagordet «Hacer España grande otra vez» - direkte oversatt, «Make Spain Great Again», satser partiet på Trump-oppskriften. Partiet har også snakket om å bygge en «ugjennomtrengelig» mur i enklavene Ceuta og Melilla (som allerede har svært høye piggtrådgjerder), og med en referanse til den kristne gjenerobringen av Den iberiske halvøy fra maurerne - snakket om å «gjenerobre» Spania.

Her er noe av politikken deres:

Innvandring : Partiet vil deportere alle ulovlige innvandrere, begrense støtten til ideelle organisasjoner som støtter dem og nekte papirløse migranter medisinsk hjelp. Når det gjelder lovlig innvandring, vil det bli egne kvoter for innvandrere som deler samme språk og kultur som Spania, skriver El País .

Fjerne «kjønnsvold»-loven : Partiet vil fjerne en særskilt lov som går på vold mot kvinner. Partiet mener loven er ideologisk og diskriminerende mot menn, og vil heller introdusere en familievoldslov.

Anti-separatisme : Spørsmålet om nasjonal enhet og anti-separatisme er sentralt i partiets program. Spania har i dag et hybridregime med autonome regioner, og det er store spenninger mellom sentralmakten i Madrid og spesielt de katalanske regionalmyndighetene i Barcelona. Mye av grunnen for de autonome regionene var for å sikre stabilitet og demokratiet etter overgangen fra diktator Francos død. Vox ønsker å avvikle de autonome regionene og innføre én regjering og ett parlament.

Vil endre Franco-lov : Vox foreslår også å endre en nasjonal lov som fordømmer Franco-regimet. «Totalitære lover som dikterer hva Spania skal tenke om landets fortid, er urettferdige», har leder Santiago Abiscal uttalt, ifølge ABC España.

Spesielt flørtingen med Spanias tid i diktatur har fått motstanderne til å døpe partiet som fascister og høyreekstreme. Etter valgresultatet var klart søndag kveld, brøt det ut til dels voldsomme demonstrasjoner i flere sørspanske byer.

Serrano fnyser av beskyldningene.

– Fornærmelsene med å bli kalt fascist eller høyreekstreme bærer vi som medaljer på brystet, det har vi sagt hele kampanjen. De som stempler oss som fascister, er de samme folkene som nå brenner containere og kaster stein på butikkvinduer. Det er helt groteskt, sier Vox-politikeren til VG.

Har flørtet med Bannon-samarbeid

Simen Ekern, journalist og forfatter av flere bøker om europeisk populisme, mener Vox har vokst på en blanding av klassisk høyrepopulisme og arven etter spansk historie.

– Spania har vært en isolert øy i det høyrepopulistiske landskapet, og det ville være rart om det ikke kom en bevegelse av denne sorten. På en side er en del av programmet deres en blåkopi av Matteo Salvini og Marine LePens partier i Italia og Frankrike. Samtidig profilerer de seg på særtrekk ved den spanske historien, som arven etter Franco og den betente regionalismen, og da spesielt Catalonia. Selv om de mangler mye for å bli en stor nasjonal bevegelse, så er dette en oppskrift på suksess, sier Ekern.

Deler av Vox sin politiske profilering er som hentet fra Donald Trump. Og det er ikke tilfeldig.

Det siste året har nemlig Trumps tidligere sjefstrateg, Steve Bannon, reist Europa rundt for å knytte bånd og tilby ekspertise til forskjellige høyrepopulistiske partier. I sommer lanserte han ideén om organisasjonen «The Movement», som har som mål å tilby analyse, veiledning og idédeling til høyrepopulistiske partier med mål om å løfte frem disse inn mot EUs parlamentsvalg i mai neste år.

Med unntak av minister Matteo Salvini i Italia og Ungarns statsminister, Viktor Orbán, har høyrepopulister i Frankrike, Tyskland og England vært lunkne til Bannons initiativ.

Vox har derimot vært svært åpne til Bannons initiativ.

Rafael Bardají, en av lederne i partiet, reiste til Washington D.C i vår for å møte Bannon . Der stilte de opp på et bilde sammen, og Bannon uttrykte støtte til Vox.

– Selvfølgelig er vi opprømte over å ha kontakt med en av de beste ekspertene til tross for at vi er et parti med lite ressurser. Bannon kan hjelpe oss med sin erfaring og med sin kunnskap ved å rådgi oss om hvordan vi bør utforme valgkampanjen og gjøre at budskapet vårt når flere folk, fortalte Javier Ortega, generalsekretær i partiet, til nettstedet Slate i juli.

Det var imidlertid i sommer. Siden da har Bannons populisme-prosjekt i Europa møtt betydelig motstand. En gjennomgang av The Guardian viser at Bannons «The Movement» kun vil evne å gjøre relevant arbeid i 4 av 13 land, på grunn av forbud mot utenlandsk finansiering av valgkampanjer. Spania er ett av landene med et slikt forbud.

Vox-lederen Francisco Serrano hevder overfor VG at Bannon ikke har hatt noen rolle i kampanjen deres.

– Han har bare møttes med en politiker fra Vox. Vi har ikke hatt noen kontakt med ham på partinivå, og vi kommer ikke til å ha kontakt med ham i fremtiden heller. Vi har utformet og finansiert hele kampanjen kun med våre egne begrensede midler, sier han til VG.