SPARKER TILBAKE: FBIs tidligere sjef omtaler både små hender, lange slips og mafiametoder i sin nye bok om Donald Trump. Foto: Andrew Harnik / TT / NTB Scanpix

Tidligere FBI-sjef beskriver Trump som en uetisk leder drevet av sitt personlige ego

Publisert: 13.04.18 00:38 Oppdatert: 13.04.18 01:16

Donald Trump kalte ham «en skrytepave», og gav ham sparken. Nå svarer James Comey med hard skyts i sine memoarer.

Washington Post har fått tak i en utgave av «A higher loyalty: Truth, Lies, and leadership», som har slippdato kommende uke.

Prostituerte på hotell i Moskva

Et av temaene Comey tar opp er den mye omtalte rapporten som hevdet at det fantes filmopptak av Trump sammen med prostituerte på et hotellrom i Moskva i 2013.

Ifølge den tidligere FBI-direktøren skal Trump ha resolutt nektet for at dette stemte og samtidig spurt Comey om han trodde Trump «var en person som hadde behov for tjenester fra prostituerte.»

Deretter hevder Comey i boken at Trump peilet samtalen rett over på alle anklagene som seksuell trakassering mot Trump i forkant og etterkant av valget.

«Han nevnte en rekke av kvinnene, og virket å huske flere av anklagene. Da jeg sa at vi ikke etterforsket ham for dette ble han beroliget», skriver Comey videre. Samtalen skal ha funnet sted i Trump Tower på Manhattan i 2017.

Ikke lenge etter fikk han som kjent sparken av Trump.

I dette intervjuet utdyper Trump noe av bakgrunnen:

– Uetisk som leder

Han beskriver også presidenten som en «født løgner som opptrer uetisk som leder, mangler menneskelig empati og er drevet av sitt personlige ego.»

Og en-til-en-møtene med presidenten sammenligner han med tidligere år i karrieren da han jobbet med saker mot mafiaen i USA.

«Det var et oss-mot-dem-verdensbilde med en sjef på toppen»

