INTERVJU: Anderson Cooper intervjuer Stormy Daniels for «60 Minutes», som søndag kveld, amerikansk tid, ble vist på CBS i USA.

Stormy Daniels: Jeg ble truet med vold foran datteren min

Publisert: 26.03.18 01:11 Oppdatert: 26.03.18 01:41

WASHINGTON, D.C. (VG) Pornoskuespiller Stormy Daniels hevder hun har blitt truet fra å snakke om sin påståtte affære med president Donald Trump.

Det sier hun i et intervju sendt på det amerikanske nyhetsprogrammet «60 Minutes» natt til mandag norsk tid.

I intervjuet kommer hun ikke med særlig mye nye bevis for at hun faktisk hadde en affære med Trump i 2006, men hun beskriver hvordan hun angivelig skal ha blitt forsøkt skremt fra å fortelle om forholdet.

Hun forteller om en episode på en parkeringsplass der en person skal ha gått opp til henne og bedt henne glemme historien, og la Trump være i fred. Mannen, som hun ikke aner hvem var, skal ha truet henne foran datteren, som den gang bare var et spedbarn.

– Han kikket på min datter og sa at hun var en vakker, liten jente, og at det ville være synd om noe skulle skje med moren hennes. Så forsvant han, sier Daniels i intervjuet.

Hun tolket dette som en trussel om vold mot henne.

Episoden skal ha skjedd på en parkeringsplass i Las Vegas i 2011, året da hun først gjorde et intervju om den påståtte affæren med et tabloidmagasin. Intervjuet ble ikke publisert den gang.

Denne artikkelen oppdateres fortløpende.

Da president Donald Trump søndag kveld, lokal tid, kom tilbake til Det hvite hus ropte reportere spørsmål til ham om den påståtte affæren. De spurte også om han planla å se intervjuet på TV selv. Presidenten gikk forbi journalistene uten å svare.

Fikk 130.000 dollar for taushet

Ifølge Dainels, som egentlig heter Stephanie Clifford, hadde hun og Trump sex én gang, i 2006. Det er samme år som Trump, som nekter for å ha hatt et forhold til pornostjernen, fikk en sønn med kona Melania.

Stormy Daniels fortalte altså første gang om forholdet i et intervju med tabloidbladet In Touch i 2011, lenge før Trump ble presidentkandidat. Det intervjuet ble aldri publisert den gang, men i 2016, noen måneder før Trump ble valgt til USAs president, henvendte Daniels seg igjen til medier for å snakke om det påståtte forholdet.

Det ble aldri gjort noe intervju den gang. I stedet inngikk hun en avtale med Trumps advokat Michael Cohen der han betale henne 130.000 dollar mot at hun ikke snakket offentlig om saken. Etter at dette ble kjent publiserte In Touch intervjuet fra 2011.

I «60 Minutes»-intervjuet sier Daniels at hun tok den avtalen fordi hun var redd for sin egen og familiens sikkerhet.

Cohen har innrømmet å ha betalt Daniels, men har ikke sagt hva han betalte henne for. Han har også hevdet at han betalte fra egen lomme.

Enkelte kritikere, som har sagt de tror han betalte henne for å holde kjeft om den påståtte affæren med Trump, mener dette må sees på som et ulovlig bidrag til Trump-kampanjen, fordi det kan ha påvirket utfallet av valget. Cohen sier det er en grunnløs påstand.

Følte seg presset til å skrive under

I januar i år skrev Daniels under på et nytt dokument der det står at affæren mellom henne og Trump aldri skjedde. Nå sier hun at den påstanden er løgn. På spørsmål fra Anderson Cooper om hvorfor hun skrev under på en uttalelse som hun hevder ikke er sann, svarer hun følgende:

– De fikk det til å fremstå som at jeg ikke hadde noe valg.

Hun sier riktig nok at hun ikke ble utsatt for fysiske trusler denne gang.

– De nøyaktige ordene de brukte var «de kan gjøre livet ditt til et helvete på mange måter», sier Daniels.

Hun forklarer at hun ikke vet hvem «de» er, men sier hun tror det er Cohen det ble referert til.

Daniels har saksøkt Trump og hevder at avtalen om at hun ikke skulle snakke må sees på som ugyldig fordi Trump aldri skal ha signert dokumentet. På motsatt side har Cohen sagt at han vil kreve Daniels, som sier hennes bakgrunn fra pornobransjen har gjort det enklere for henne å takle oppmerksommheten, for 20 millioner dollar ettersom hun ifølge ham gjentatte ganger har brutt den. Han vil også kreve ytterligere 1 million for hver gang hun snakker om saken.

Flere kvinner

«60 Minutes»-intervjuet med Stormy Daniels kommer bare tre dager etter at CNN intervjuet den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal, som hevder at hun hadde et forhold til Trump i 2006 og 2007.

I likhet med Daniels har hun gått til søksmål for å komme fri av en avtale som gjør at hun i utgangspunktet ikke kan snakke om saken. Kort tid før valget i 2016 fikk hun 150.000 dollar fra selskapet som eier ukebladet National Enquirer. Ikke for at de skulle skrive om hennes påstander, men de kjøpte historien slik at ingen andre kunne skrive om den. Selskapet, som den tidligere modellen nå altså har saksøkt, er eid av en venn av presidenten.

McDougal fotalte i intervjuet, også det gjort av Anderson Cooper, som både jobber for CNN og «60 Minutes», at hun var forelsket i Trump og at hun trodde følelsene var gjensidige. Presidenten har nektet for at forholdet fant sted.

Også en tredje kvinne skaper for tiden hodebry for Donald Trump. Summer Zervos, en tidligere deltaker på realityshowet «The Apprentice», som Trump i sin tid ledet, har gått til søksmål mot presidenten. Hun hevder at han trakasserte henne seksuelt i 2007. Foreldelsesfristen for å gå til søksmål for dette har gått ut, men hun har saksøkt ham for ærekrenkelse fordi han hevder påstandene hennes er løgn.

