MØTTES: Den kanadiske statsministeren Justin Trudeau (bak) lyttet oppmerksomt til NATO-sjef Jens Stoltenberg på deres pressekonferanse onsdag kveld i Ottawa. Foto: CHRIS WATTIE / REUTERS

Justin Trudeau til VG: Åpner for nye sanksjoner mot Russland

Publisert: 05.04.18 07:11

OTTAWA (VG) Justin Trudeau, den kanadiske statsministeren, utelukker ikke nye straffetiltak mot Russland.

Etter samtaler med NATO -sjef Jens Stoltenberg i Ottawa onsdag kveld sier Trudeau til VG at han deltar i diskusjoner med andre NATO-allierte om effektiviteten i dagens sanksjoner og straffetiltak mot Russland .

– Vi jobber med våre partnere for å finne tiltak som sikrer at Russland forstår at det er i deres og deres innbyggeres interesse å slutte å operere slik de har gjort, nå sist med angrepet i Salisbury, sier Trudeau.

Snakke om hva mer

– Vi vil vurdere effektiviteten og treffsikkerheten i sanksjonene, og vil alltid være åpne for å snakke om hva mer vi kan gjøre, svarer den kanadiske statsministeren på VGs spørsmål om sanksjonene virker etter hensikten.

Stoltenberg er denne uken i Canada og USA som en del av forberedelsen til NATOs kommende toppmøte i Brussel i juni, hvor stats- og regjeringssjefene i NATO skal vurdere sikkerhetssituasjonen og bli enige om nye mål for forsvarsalliansen.

Undervurderte NATO

Etter møtet med Trudeau i Ottawa sier Stoltenberg at Russland ikke har vært forberedt på at NATO-landene ville stille opp sammen i så stor grad som de har gjort:

– Russland har undervurdert NATO-landenes sterke vilje til å stå sammen, sier NATO-sjefen.

– Jeg tror ikke de hadde regnet med at NATO skulle være så samlet og så rask i vår reaksjon som vi har vært siden 2014, at vi nå har NATO-styrker i Baltikum. og at landene har fastholdt sanksjonene gjennom fire år. De trodde nok heller ikke at vi skulle øke våre forsvarsutgifter tre år på rad. Vel, det har faktisk skjedd, sier Stoltenberg.

– Blir hardere sanksjoner mot Russland tema fram mot NATO-toppmøtet?

Diskuteres i NATO

– Det er ikke opp til NATO, men til hvert enkelt land, å bestemme over sanksjoner. Men vi diskuterer dette innenfor NATO-familien og gjør det som er nødvendig, sier NATO-sjefen.

Og la til:

– Men samtidig vil vi ikke ha en ny krig, og et nytt våpenkappløp. Russland er vår nabo, så samtidig må vi jobbe for et bedre forhold til Russland, sier Stoltenberg.

Canadas utenriksminister Cyntia Freeland fikk sin egen dose av hatmeldinger fra Russland da hun ble utnevnt i fjor. Da hevdet Russland at hennes for lengst avdøde bestefar, som var født i Ukraina, samarbeidet med nazistene i det okkuperte Polen under andre verdenskrig, ifølge Washington Post.

Trudeau sa etter møtet med Stoltenberg at Russlands mobbing av hans egen utenriksminister var et eksempel på hvordan Russland forsøker å påvirke og spre desinformasjon i Canada.