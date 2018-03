FORBUD: Den danske dyrebeskyttelsen er svært fornøyd med den nye forbudet mot elefanter på sirkus. Foto: Kirknes, Magnar

Danmark innfører forbud mot elefanter på sirkus

Julie Vissgren

NTB

Publisert: 23.03.18 20:47

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-23T19:47:14Z

Danmark innfører forbud mot å la elefanter og andre ville dyr opptre på omreisende sirkus.

De konservative regjeringspartiene inngikk fredag en avtale med Dansk Folkeparti og alle opposisjonspartiene om dyreforbudet. Avtalen blir undertegnet rett etter påskeferien.

Det har i over 50 år vært forbudt å la rovdyr som løver og tigere opptre på sirkus i Danmark . Men elefanter, sjøløver og sebraer har vært tillatt som sirkusunderholdning. Det er det nå slutt på.

Den danske dyrebeskyttelsen er svært fornøyd med den nye loven.

– Jeg er svært glad for at det nå er en bred politisk avtale om dette. Vi har sett at flere land i Europa allerede har et slikt forbud. Ville dyr hører ikke hjemme på sirkus, sier Britta Riis, leder i Dyrenes Beskyttelse.

Loven har imidlertid et unntak for ett sirkus, Cirkus Arena, og deres tre elefanter. Sirkuset får fortsette å la elefantene opptre enn så lenge mot at de forbedrer forholdene for dyrene.

Danmark følger i Norges fotspor

I Norge ble det i 2017 ulovlig å vise frem elefanter på sirkus.

Formålet med forskriften er å ivareta god velferd og respekt for dyr som vises fram for et publikum i dyreparker, sirkus og midlertidige arrangementer, opplyser Mattilsynet .

– En viktig prinsipiell seier, selv om elefanter allerede har vært fraværende fra norske sirkus i to år som følge av NOAHs kampanje overfor norske kommuner, sa veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen, til VG den gang.

Denne artikkelen handler om Dyr

Danmark

Dansk Folkeparti