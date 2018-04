ORKESTERPLASS: Nikloai Østgaard, leder for det norske forskerteamet, her stående like ved romfartøyet Dragon på Kennedy Space Centre i Florida, bare timer før den skal skytes opp ikveld. Han og teamet har laget et instrument for å måle gammastråler fra lynnedslag. Foto: Dag Rune Olsen, rektor ved Universitet i Bergen

SpaceX-oppskyting: Spretter champagne om dette går bra

Publisert: 02.04.18 19:32 Oppdatert: 02.04.18 20:17

Om noen timer skal en rakett med banebrytende norsk forskning skytes opp i verdensrommet. En stolt gjeng norske forskere er til stede og teller ned.

Ni forskere og ingeniører fra Birkelandsenteret for romforksning ved Universitet i Bergen har ventet 14 år på øyeblikket.

I kveld skjer det.

Det helt unike Instrumentet de har skapt for å måle røntgen- og gammastråler, og som er festet i nesen på raketten Dragon, skal skytes opp fra Kennedy Space Centre på Cape Canaveral i Florida i USA - retning den internasjonale romstasjonen (ISS) 400 km fra jorden.

Timene telles ned til klokken 22.30 norsk tid.

– Jeg har en glad sitring i kroppen, sier Nikolai Østgaard, leder for Birkelandssenteret for romforskning (BCSS) ved Universitetet i Bergen. Han er prosjektleder for instrumentet og på telefon fra det amerikanske romfartssenteret.

Stolt øyeblikk

Østgaard og gruppen han har ledet gjennom år med hardt arbeid, jakten på penger og løsninger for å komme i mål, har nettopp vært og sett på raketten.

– Vi sto 100 meter unna raketten. Det er klart dette er et stolt øyeblikk. De som har bygget dette er med meg her, og de er nok mer nervøse enn meg, sier han.

Om ti dager, fredag den 13., da instrumentet flyttes over fra raketten til romstasjonen, kan de norske forskerne få svar på om instrumentet overlevde overfarten, og om dataene når forskerteamet slik de har beregnet.

– Er det først da dere spretter champagnen?

– Nei, Champagnen spretter vi i kveld, om oppskytingen går bra. Og det tror jeg den gjør, siden det er vindstille og strålende sol her nå, sier Østegaard.

Følges av forskere verden rund

Det norske instrumentet skal for første gang gjøre det mulig å kartlegge hvilke type lynnedslag utløser gammastråling. Forskerne i Bergen har bidratt med «øyne og hjernen» til maskinen, opplyser de.

Derfor er det ikke bare for norsk romforskning dette vil bli stående som en milepæl.

– Det er par hundre vitenskapsfolk som er glødende interessert i dette, og som følger oppskytningen i dag med argus-øyne. Det er mange over hele verden som er interessert i at vi lykkes i dag, sier prosjektlederen.

Dataene fra instrumentet vil bli tilgjengelige for alle som er interessert i å forske på dette.

Slik fungere instrumentet

Instrumentet på vei ut i verdensrommet heter ASIM ((Atmosphere Space Interaction Monitor), og er bygd ved Birkelandssenteret i Bergen. Instrumentet måler røntgen og gammastråler fra tordensystemer.

Nå skal ASIM altså monteres på den internasjonale romstasjonen.

– Vi vet et en spesiell type lyn lager disse strålene, vi vet bare ikke hvilken lyn-type. Vi har kilde til stråling rett over hodet vårt. Med data fra instrumentet skal vi kartlegge og forstå disse fenomene, slik at vi kan besvare spørsmål om hvor viktig det er. Og er det noe å bekymre oss for, sier Østegaard.

Instrumentet skal fraktes til ISS av et Dragon-romfartøy, eid av Tesla- og SpaceX-gründer Elon Musk, og er fremme 4. april.

Selskapet fikk mye oppmerksomhet i februar, da de skjøt en Tesla Roadster ut i verdensrommet på den gigantiske Falcon Heavy-rakett på vei mot planeten Mars.

I dag er det en mye mindre rakett av typen Falcon 9, som skal sendes opp og forsyne romstasjonen med det norske hovedinstrumentet.

– Gamma-stråler som dannes i atmosfæren har mye lettere for å bli ute i atmosfæren enn å komme ned på bakken. Vi kan måle strålene fra bakken, men det er mye enklere fra verdensrommet. Det er fire millioner lyn per dag i Norge, noe som understreker viktigheten av å forstå disse mekanismene, sier den norske forskeren.

Romgartneri

Går alt etter planen i kveld, blir oppskytingen Elon Musks syvende siden nyttår. Dermed ligger han godt an til å overgå fjorårets 18 rakettoppskytinger.

Dragon skal frakte med seg tre tonn utstyr, forsyninger og mat opp til romstasjonen, skriver NASA .

Romfartøyet har også med teknologi som skal utbedre gartneridelen av romstasjonen. En av utfordringene med å gro planter i rommet har vært gjødsling og vanning. Teknologien i Veggie PONDS skal utbedre vann- og oksygentilførselen til plantene.

Dermed kan det bli mulig å gro flere typer salater og tomater i rommet. Så langt har de lyktes i å gro romanosalat og mizuna-salat, som ligner på ruccola.

For at man skal kunne ha folk i rommet over lengre tidsperioder i framtiden, er det nødvendig at man er i stand til å produsere mat der oppe.

Når Dragon når romstasjonen på onsdag, skal den japanske astronauten Norishige Kanai gripe tak den med stasjonens robotarm, slik at den kan kobles til romstasjonen. Deretter begynner stasjonens mannskap den store jobben med å laste av fartøyet, skriver Space .