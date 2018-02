KAN FORSVINNE: En undersøkelse viser at isbjørner kan forsvinne tidligere enn vi har trodd til nå. Foto: TT/ NTB scanpix

Frykter isbjørner kan utryddes raskere enn først antatt

Publisert: 06.02.18 12:45

Isbørnene kan bli utryddet tidligere enn man har trodd, på grunn av global oppvarming.

Det er matmangel som gjør at isbjørnene kan bli utryddet. Det viser en ny studie som CNN har omtalt.

Kombinasjonen med at isbjørnene trenger mye mat og at de har måttet bevege seg mye for å finne mer mat på grunn av klimaendringene, gjør at de rett og slett forbrenner mer mat enn det finnes.

Grunnen er at isen i Arktis smelter på grunn av klimaendringene, noe som tvinger isbjørnene til å bevege seg mer, og dermed bruker mer energi på å finne mat.

Ifølge studien beveger isbjørnene seg 1,6 ganger mer enn tidligere studier har kunnet avdekke. Den økte bevegelsen gjør at de mister for mange kalorier, sammenlignet med hva de trenger.

For å opprettholde energinivået trenger en isbjørn 12.325 kalorier daglig, og de spiser omtrent en fullvoksen sel hver tiende dag. I studien kunne forskerne se at fire av de isbjørnene de observerte ikke fikk i seg nok mat, og mistet en kroppsmasse på 20 kilo.

Ifølge World Wildlife Fund bruker isbjørner mer enn halvparten av tiden på å jakte dyr, og lykkes kun to prosent av gangene.

– Jeg er ikke overrasket over å se dette. Isbjørner spiser seler, og seler er avhengig av is. Global oppvarming smelter isen, så det gir en kjedereaksjon på hvordan isbjørner kan overleve, sier LIz Greengrass, som er direktør ved Born Free Foundation.

Isbjørner er klassifisert som en truet art av USAs «Fish and Wildlife Service», og de understreker betydningen av klimaendringer som bakgrunn for dette.

Det amerikanske US Geological Survey anslår at antallet isbjørner har gått ned med 40 prosent de siste ti årene.