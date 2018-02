SNAKKET SIKKERHET: Donald Trump snakket om nasjonal sikkerhet 18. desember i fjor og hevdet at hans nye sikkerhetsstrategi setter USA først. Foto: AP

Trump leser aldri CIA-advarsler

Publisert: 10.02.18 05:50

UTENRIKS 2018-02-10T04:50:14Z

Donald Trump leser aldri Presidentens daglige brifing (PDB), den viktigste daglige orienteringen fra amerikansk etterretning om mulige trusler mot USA. Tidligere CIA-direktør mener Trump er en sikkerhetspolitisk risiko.

Isteden foretrekker Donald Trump en muntlig gjennomgang, så kortfattet og poengtert som mulig, helst ledsaget av grafer, foto og videoer. Disse møtene finner sted i Det ovale rom, skriver The Washington Post.

Alle som har sett TV3-serien «State of Affairs» vet at Presidentens daglige brifing (PDB), består av lange og detaljerte ekspertanalyser av de til enhver tid viktigste sakene og utfordringer lederen av verdens mektigste nasjon bør ha oversikt over.

Det gikk ikke lange tid etter at Trump inntok Det hvite hus, før ekspertene som i all hovedsak kommer fra etterretningsbyrået CIA, begynte å skreddersy sine daglig presentasjoner med tanke på at mottageren er en mann kjent for sin utålmodighet og dårlige konsentrasjonsevne.

Trump signaliserte tidlig i presidentskapet at han ikke ønsket å bli dynget ned i detaljerte etterretningsdokumenter.

– Jeg foretrekker utvalgte høydepunkter eller så lite informasjon som mulig. Du vet, jeg trenger ikke 200 sider lange rapporter om noe som kan fortelles på en side, fortalte Trump til nettstedet Axios, som dekker politikk, business, teknologi, helse og medier.

Fredag skrev nettstedet at Trump må anses som en økende sikkerhetsrisiko.

Leon Panetta, tidligere CIA-direktør og forsvarsminister i regjeringen til Obama, advarer om at Trump risikerer å gå glipp av viktige sammenhenger og nyanser, om han utelukkende lener seg på muntlig brifing.

– Noe vil bli oversett. Hvis hans instinkter om hva som bør gjøres ikke sammenfaller med etterretningens informasjon, fordi han ikke har tatt seg tid til å lese dokumentene, øker det risikoen for at det fattes en feil beslutning, mener Panetta.

De topphemmelige etterretningsrapportene, som kan dateres tilbake til 1960-tallet og presidentskapet til Lyndon B. Johnson, inneholder nøkkelinformasjon som kan gi viktig innsikt når det gjelder å forutse hvilke trusler som kan opstå.

Allerede en måned før 11. september 2001 og terrorangrepet på World Trade Center i New York, advarte CIA i en PDB-rapport at Osama bin Laden var fast bestemt på å angripe mål i USA gjennom kapring og bruk av sivile fly.

George W. Bush og hans administrasjon ble kritisert sønder og sammen for ikke å følge med i timen. Fra da av leste Bush hver eneste PDB-rapport som en del av sin daglige morgenrutine.

Dagens administrasjon, først og fremst representert ved forsvarsminister Jim Mattis, inneriksminister Rex Tillerson og sikkerhetsminister Herbert Raymond McMaster, mottar hver formiddag den tradisjonelle brifingen - mens Trump litt senere får en sterkt kondensert og destillert muntlig orientering.

Ifølge Washington Post forteller Trumps støttespillere at han har en unik evne til å skjære gjennom det mange oppfatter som vedtatte sannheter og normal kunnskap om utenrikspolitikk med spørsmål som:

«Hvorfor er vi i det hele tatt til stede i Somalia?»

«Hvorfor kan jeg ikke bare trekke oss ut av Afghanistan?»

– Du kan omgi deg med de smarteste personer, men alt vil til slutt handle om beslutningen presidenten fatter, bemerker Leon Panetta.

Barack Obama foretrakk å få den superhemmelige daglige PDB-rapporten, av mange omtalt som avisen med verdens minst opplag, på en iPad han kunne lese, før han stilte ekspertene spørsmål.

Ronald Reagan leste rapporten daglig, men ønsket ikke å bli oppdatert direkte av en CIA-ekspert.

Den forrige presidenten som ikke leste den daglige oppdateringen om verdens tilstand regelmessig, var Richard Nixon.

Intet tyder på at Nixon noensinne leste dokumentet, til tross for at både presidenten og hans nasjonale sikkerhetsrådgiver, Henry Kissinger, mottok en PDB-kopi hver eneste dag, skriver David Priess, tidligere CIA-offiser og forfatter av boken «The President’s Book of Secrets: The Untold Story of Intelligence Briefings to America’s Presidents from Kennedy to Obama».

Nasjonal etterretningsdirektør Daniel Coats erklærer at enhver påstand om at Donald Trump ikke engasjerer seg fullt og helt i Presidentens daglige brifing, er basert på mangelfulle kunnskaper og ren fantasi.

– Faktisk bruker presidenten langt mer tid på å sette seg inn i spørsmål knyttet til utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk enn mange tidligere presidenter, hevder Daniel Coats.