Sverdangrep i kirke i Indonesia

Publisert: 11.02.18 07:59

Fire mennesker ble såret da en mann væpnet med sverd gikk til angrep mot presten og menigheten i en kirke i Indonesia søndag.

Den tyske presten i St. Lidwina-kirken i Sleman i Yogyakarta-provinsen, Karl Edmund Prierm, var blant dem som ble såret før politiet skjøt og stanset angriperen.

Ifølge øyenvitner løp mannen fram mot presten som sto ved alteret, etter først å ha hugd løs på kirkegjengere som satt nærmest inngangen med et meterlangt sverd.

Det brøt ut full panikk blant de rundt 100 menneskene som befant seg i kirken, og mange forsøkte å flykte ut en sidedør.

Identiteten og motivet til angriperen er ikke kjent, ei heller tilstanden hans etter at han ble skutt.

– Vi måtte bruke makt for å uskadeliggjøre ham. Han stormet fram, veivet med sverdet og såret fire mennesker alvorlig, inkludert den tyske presten, to medlemmer av menigheten og en politimann som forsøkte å holde ham tilbake, sier en talsmann for politiet i Yogyakarta.