PÅFUGL PÅ TUR: Kvinnen fikk ikke lov å tå med påfuglen innpå flyet, til tross for at hun tilbød seg å kjøpe egen billett til den. Foto: The Jet Set TV

«Terapi»-påfugl nektet adgang på fly

Publisert: 31.01.18 10:19

En kvinnelig flyreisende ble nylig nektet å ta med et såkalt terapi-dyr ombord en flyreise med det amerikanske selskapet United Airlines.

Kvinnen tilbød seg å kjøpe en egen billett til påfuglen. Det holdt ikke for selskapet, som argumenterte med at dyret var for stort, både i vekt og lengde, skriver BBC .

Flyselskapet har fortalt at de opplyste om dette til kvinnen, før hun ankom flyplassen Newarki New York.

Påfuglen er eid av kunstneren Ventiko, som holder til i New York, og påfuglens navn skal være Dexter.

Bildene av påfuglen og eieren ble først publisert på det amerikanske reiseprogrammet «The Jet Set».

Flere flyselskaper i USA tillater passasjerer med emosjonelle eller psykiske problemer å ta med seg såkalte terapi-dyr med ombord.