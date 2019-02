Nordmann pågrepet i Spania

UTENRIKS 2019-02-01T09:45:49Z

Spansk politi har pågrepet en norsk mann i 40-årene, som skal ha vært etterlyst i en større svindelsak.

Publisert: 01.02.19 10:45 Oppdatert: 01.02.19 11:03

Ifølge lokale medier ble mannen pågrepet denne uken mens han kjørte rundt i et boligområde i feriebyen Marbella utenfor Malaga.

Politiet opplyser at mannen er mistenkt for å ha svindlet til seg banklån på over fire millioner euro, nesten 40 millioner norske kroner. Han skal ha blitt arrestert i 2015 for et lignende forhold, men skal ha forduftet da han slapp ut av varetekt.

Ifølge de samme lokale mediene har mannen benyttet seg av falske id-papirer mens han har vært på rømmen. Svindelen skal ha vært relatert til et byggeprosjekt i Norge.