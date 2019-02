PRESIDENT: Recep Tayyip Erdogan har vært Tyrkias president siden 2014, og er leder av Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP) Foto: ADEM ALTAN / AFP

VG-journalist med bok om Erdogan: Ble advart mot å bli i Tyrkia

– Han gjorde absolutt klokt i å forlate landet. Han ville levd under risiko om han ble der, sier William Nygaard, styreleder i Norsk PEN.

VG-journalist Nilas Johnsen bodde i Tyrkia i tre år. Mens han var der, jobbet han i hemmelighet med boken «Erdogan: Tyrkias nye sultan». Der kommer han med sterke anklager mot president Recep Tayyip Erdogan .

I boken kommer det også frem hvordan medie- og ytringsfriheten i Tyrkia er under stadig større press. Da boken skulle publiseres, fikk Johnsen klare råd fra flere hold om at han måtte forlate landet.

– Jeg fryktet at de skulle kreve å få vite hvem som var kildene mine. Jeg ville unngå en situasjon der jeg ble utsatt for press for å bistå tyrkisk politi på kildejakt, forteller han og legger til:

– Men selvfølgelig: Uansett hvilken risiko som jeg kunne bli utsatt for, ville det være bagateller sammenliknet med det mine tyrkiske kolleger opplever.

– Erdogans nærmeste visste om kuppet

Det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia i 2016, og utrenskningene som fulgte, er utgangspunktet for boken. Etter kuppforsøket har rundt 160 000 personer blitt arrestert, blant dem mange offiserer og en rekke journalister.

Mange opposisjonelle i Tyrkia mener kuppforsøket var iscenesatt, slik at Erdogan kunne bruke det for å slå ned på opposisjonen, og styrke egen makt. I internasjonale medier har det også blitt spekulert i om Erdogan kjente til kupp-planene før de ble gjennomført, og brukte situasjonen til å stramme jerngrepet om Tyrkia.

Fakta om kuppforsøket i Tyrkia *Kuppforsøket ble innledet av en fraksjon i det tyrkiske forsvaret 15. juli 2016. Kamper brøt ut i hovedstaden Ankara og i Istanbul. Men etter noen timer kunngjorde president Recep Tayyip Erdogan at kuppet var slått tilbake. * I alt 249 mennesker ble drept. * Erdogan har utpekt den muslimske predikanten Fethullah Gülen som hovedmann bak kuppforsøket. Gülen nekter for å ha hatt noe med kuppforsøket å gjøre. Han bor i eksil i USA, og Tyrkia krever ham utlevert. * I etterkant av kuppforsøket har tyrkiske myndigheter pågrepet rundt 160 000 mennesker. Tusenvis av mennesker har også blitt oppsagt eller permittert. Blant dem lærere, dommere, soldater og politimenn. Kilde: NTB

Etter en grundig gjennomgang av Erdogans fortid og samtaler med nye kilder, kommer Johnsen i sin bok frem til at to av Erdogans nærmeste visste om kuppforsøket i før det skjedde: Generalstabssjef Hulusi Akar, og etterretningssjef Hakan Fidan.

– De var varslet om kuppet flere dager i forveien, og visste om et pågående kupp flere timer i forveien. Vi kommer aldri til å få svar på om de varslet Erdogan, fordi de slipper å vitne i kommisjonen som etterforsker. Men jeg mener det er helt usannsynlig at de ikke varslet Erdogan, sier Johnsen.

– Det er i hvert fall ikke tvil om at utrenskningen som fulgte kuppet var nøye planlagt på forhånd og er blitt en form for kupp i seg selv, fordi det har ført til at Erdogan har kunnet samle all makt i sine hender.

– Har ikke tatt situasjonen innover oss

Gjennom tre år i Tyrkia, var Johnsen vitne til hvordan landet ble stadig mer autoritært. Han opplevde at alt fra kilder og analytikere til «mannen i gata» ble mer og mer redde for å uttale seg - ingen turte å kritisere presidenten.

– Tyrkisk presse var allerede underlagt store restriksjoner da jeg kom i 2016, men i løpet av de tre siste årene har alle de store opposisjonelle mediehusene blitt stengt. Det er langt over 100 fengslede journalister, og mange internasjonale har også blitt arrestert og deportert.

Organisasjonen Norsk PEN jobber for ytringsfrihet, særlig for forfattere og skribenter. Styreleder William Nygaard, som er tidligere sjef i Aschehaug forlag som utgir Johnsens bok, har vært til stede under flere rettssaker mot journalister i Tyrkia.

– I Norge har vi ikke vært villige til å ta innover oss hva som skjer av rettslige overgrep, og hvordan rettsstaten i Tyrkia har brutt sammen. Lovgivningen misbrukes straks det er opportunt for makthaverne, sier han.

Nygaard møtte Johnsen på en reise i Tyrkia og oppfordret ham til å gå videre med boken-ideen, men har ikke vært involvert i prosjektet.

Eva Stabell, prosjektleder for internasjonalt arbeid i Norsk Journalistlag, sier hun også ville oppfordret Johnsen om å dra før en slik bok blir utgitt.

– Ingen tør skrive om Erdogan

Under arbeidet med boka opplevde Johnsen at avisarkiver var blitt stengt, at gamle artikler om Erdogan var fjernet, og at bøker skrevet om ham tidligere var bannlyst. Han opplevde også at kilder ble arrestert, eller dro i eksil grunnet journalistisk eller politisk virksomhet.

– Problemet i Tyrkia er at ingen tør å ettergå Erdogans bakgrunn. Det er heller ingen som kan skrive om korrupsjonsanklagene mot ham i milliardstørrelsen, de tidligere forhandlingene med terrorstemplede PKK, eller hvordan han i over ti år samarbeidet med Gülen-bevegelsen, som han nå anklager for kuppforsøket.

Det var først en høytstående diplomat i den tyrkiske hovedstaden som advarte Johnsen om at han måtte dra fra landet. Han fikk siden samme beskjed fra det tyrkiske presseforbundet, en ytringsfrihetsadvokat og organisasjonen Reporters Without Borders, forteller han.

Tysklands største journalistorganisasjon advarer både reportere og bloggere mot å reise til Tyrkia selv for private feriereiser

Nå som boka gis ut, planlegger ikke Johnsen å reise tilbake til Tyrkia på en stund.

– Jeg vil ikke vite hva som kan skje før jeg eventuelt lander på en flyplass i Tyrkia, og den risikoen har jeg ikke tenkt å ta på noen år.