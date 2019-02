I KAMP: Dette bildet, som er distribuert av IS selv, viser angivelig at de yter motstand i Deir al-Zor-provinsen. Foto: AP / NTB scanpix Foto: TT NYHETSBYRÅN

De siste IS-krigerne kjemper til døden

Den såkalte islamske staten står foran sitt endelige slag. Faller Deir ez-Zor vil terrorhærens kalifat i Irak og Syria være utslettet.

Publisert: 10.02.19 20:59







Bildene fra januar 2014 av sortkledde IS-krigere kjørende gjennom ørkenen i en lang rekke pickup biler med maskingevær på lasteplanet, var et tegn på at krigene i Syria og Irak var på vei inn i en ny, og enda mørkere fase.

Fem år senere er det selverklærte kalifatet bit for bit beseiret. Nå gjenstår en fire kvadratkilometer stor lomme på østsiden av elven Eufrat, i Deir ez-Zor-provinsen i det østlige Syria.

RULLER FREM: Dette bildet, sendt ut av IS selv i 2014, skal vise deres krigere på vei mot Raqqa i Syria. Foto: Foto: AP

Kampene begynte søndag morgen, og pressetalsmann Mustafa Bali i Syrian Democratic Forces (SDF), har sendt en uttalelse via VGs tolk i Tyrkia.

– Omtrent 600 IS-krigere er omringet og kampene er veldig grusomme fordi de vet at de kjemper til døden for sin siste høyborg. Vi forventer at kampene vil fortsette i mange dager, sier Bali til VG.

Flertallet av de siste IS-soldatene er fremmedkrigere. De vet at de ikke kan forvente noen nåde dersom de skulle overgi seg. Koalisjonen mot IS har gjort det klart at gjenværende fremmedkrigere må forvente å finne sin grav i Syria.

SDF-TALSMANN: Mustafa Bali leder pressekontoret til Syrias demokratiske styrker (SDF). Foto: SDF

SDF-talsmann Bali skriver at de har rykket frem mot en landsby ved navn Al-Bagouz, med støtte fra luftangrep fra koalisjonen mot IS. Så langt har SDF klart å ta 29 nye posisjoner og rykket én kilometer lenger frem.

IS-krigerne sendte en selvmordsbil mot SDF, men den ble ødelagt av militsen før den nådde sitt mål, skriver Bali til VG.

FRYKTET VÅPEN: Dette bildet, lagt på nettet av IS-tilknyttede grupper, skal vise en såkalt selvmordsbil under kamper i Deir ez-Zor. Foto: TT NYHETSBYRÅN

De kommende kampene forventes å bli svært vanskelige. Området er minelagt, og et stort antall sivile befinner seg fortsatt inne i det IS-kontrollerte området og har havnet midt i kamphandlingene. Med artilleribeskytning fra bakken og bomber fra luften, er det stor fare for svært mange drepte.

– Det er frykt for livene til tusenvis av sivile som er fanget i lommen, sier Rami Abdulrahman, leder for Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), ifølge NTB.

Minst 37.000 mennesker, de fleste av dem koner og barn av IS-opprørere, har flyktet til SDF-kontrollerte områder siden desember, og 3.400 antatte IS-krigere er tatt til fange, ifølge SOHR.

Den islamske staten (IS) Den islamske stat (ad-Dawlah al-Islamiyyah) er i utgangspunktet en irakisk jihadistgruppe som kjemper for en egen islamsk statsdannelse i Irak og Syria.

Gruppen ble etablert i 2013, med røtter tilbake til motstandskampen mot den USA-ledede invasjonen av Irak i 2003. IS hadde gjennom tidligere ledere en tilknytning til al-Qaida, som gruppen deretter – under ledelse av Abu Bakr al-Baghdadi – ble en rival til.

IS hadde i 2013–2015 militær fremgang, og tok kontroll over store landområder i Irak og Syria. Deretter ble gruppen drevet på defensiven, og nedkjempet militært fra høsten 2017.

Det er stor bekymring for at gruppen skal gjenoppstå som terrorceller. Terrorister over hele verden har allerede erklært lojalitet til IS. Kilde: Store Norske Leksikon/NTB Vis mer vg-expand-down

arrow-left

arrow-right expand-left FLYKTNINGER: Kvinner og barn på flukt fra IS-området ved landsbyen Al-Bagouz i forrige uke.

Kurdiske krigere

Fra lokale kilder får VG anslått at kampene vil vare minst tre uker til, men USAs president Donald Trump hevdet allerede i forrige uke at IS vil være fullstendig nedkjempet i løpet av den kommende uken.

pullquote – Det bør kunne kunngjøres offisielt en gang i neste uke at vi har 100 prosent av kalifatet, sa Trump.

Trumps uventede beslutning om å trekke amerikanske styrker ut av det nordlige Syria fikk daværende forsvarsminister Jim Mattis til å trekke seg i protest. Noen uker senere trakk USAs spesialutsending til kampen mot IS, Brett McGurk, seg.

Ifølge Wall Street Journal planlegger Trump å trekke USAs 2.000 soldater ut av Nord-Irak innen utgangen av april. Det USA-støttede SDF består i hovedsak av den kurdiske YPG-militsen. Det har skapt store problemer i forholdet mellom de to NATO-allierte Tyrkia og USA at amerikanerne har støttet opp om SDF, som Tyrkia har definert som terrorister.

SLIK ER SYRIA I DAG: Fargene viser hvem som kontrollerer de ulike delene av Syria. Rød = Assad-regimet. Gul = kurdiske YPG/SDF. Grønn = opprørere. Mørkegrønn = Tyrkia-kontrollert. Svart = IS. Blå = Israel-okkupert. Foto: Foto: Skjermdump Liveuamap

Fortsatt farlige

Selv om IS har mistet 99,5 prosent av områdene de for få år siden kontrollerte i Syria og Irak, mener eksperter at terrorgruppen kan gjenoppstå.

Mange IS-opprørere har søkt tilflukt i Badia-ørkenen i Syria og har gjennomført flere dødelige angrep derfra. USAs øverstkommanderende i Midtøsten, general Joseph Votel, advarte under en høring i Senatet i forrige uke mot å proklamere seier over IS.

– Selv om dette området er gjenerobret, er det viktig å forstå at kampen mot IS og voldelige ekstremister ikke er over og at vårt oppdrag ikke er endret, sa Votel, ifølge NTB.

