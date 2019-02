Nordmann funnet død på Sri Lanka

Ifølge lokale medier har politiet startet drapsetterforskning.

Publisert: 18.02.19 17:57







– Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger skal ha avgått ved døden på Sri Lanka , sier pressetalsperson i Utenriksdepartementet, Kari Eken Wollebæk, til VG.

Hun opplyser videre at utenrikstjenesten yter bistand i samsvar med fast praksis og gjeldene rammer for dødsfall av norske borgere i utlandet.

Lokale medier skriver at mannen skal ha vært på ferie i landet, og at han skal ha vært bosatt i byen Colombo, som er Sri Lankas største by.

De skriver videre at politiet har igangsatt en stor etterforskning, og at dødsfallet etterforskes som drap. Dette ønsker ikke det norske utenriksdepartementet å kommentere overfor VG.

Mannen skal ha blitt funnet død på hotellrommet sitt i byen. Ifølge lokale medier skal mannen være født på Sri Lanka, men har de siste årene hatt norsk statsborgerskap og er bosatt i Norge.