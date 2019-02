Trump erklærer nasjonal krise for å få Mexico-muren

I hagen foran det ovale kontor bekreftet Donald Trump at han vil erklære nasjonal krise for å få sikret grensen i sør.

– Jeg kommer til å erklære en nasjonal krise. Det har blitt gjort mange ganger før, og det har sjelden vært et problem. De signerer, og ingen bryr seg, sier Trump på pressekonferansen fredag ettermiddag norsk tid.

Presidenten viser til «store mengder narkotika, gjengkriminalitet og en invasjon av mennesker» over grensen som bakgrunn for krisen, og kaller situasjonen «uakseptabel».

– Vi skal konfrontere den nasjonale krisen som pågår ved den sørlige grensen, og vi skal gjøre det på den ene eller andre måten, uttalte han like før erklæringen kom.

– Alle vet at en mur virker. De er 99,9 prosent effektive.

Litt senere uttaler Trump likevel at han ikke var absolutt nødt til å erklære krisesituasjon for å få bygget muren.

– Jeg kunne ordnet muren over en lengre periode. Jeg trengte ikke å gjøre dette, men jeg vil heller ordne det raskt, sier han.

«Vilt» mye penger

Presidenten poengterte at det var vanskelig å «make America great again», med tilstandene han beskriver at pågår ved grensen.

– Vi har gjort en fantastisk jobb, men vi har ikke hatt utstyret. Vi har ikke fått muren, sier han.

Han fortsatte å fortelle om at budsjettet var enormt stort, og at det derfor burde finnes penger til den høyt ønskede muren.

– Vi har så mye penger i budsjettet at vi ikke vet hva vi skal gjøre med dem. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med alle pengene – det er vilt, sa Trump.

– Om det koster 8 milliarder dollar, 2 milliarder dollar eller 1,5 milliarder dollar, så kommer det til å bli bygget mur. Vi skal få det gjort.

Møter motstand

Det hvite hus opplyste allerede torsdag om presidentens planer om å erklære nasjonal krisetilstand i forbindelse med den påståtte krisen ved grensen. Årsaken er finansiering av grensemuren: Erklæringen vil gjøre det mulig å bruke midler fra blant annet militæret og krisefond for å finansiere grensemuren.

Kongressen signerte budsjettavtalen for grensesikkerhet torsdag, og avtalen inneholder 1,7 milliarder til diverse sikkerhetstiltak ved grensen. Det er langt lavere enn det Trump ønsker for å bygge muren.

CNN skriver at presidenten vil bruke 8 milliarder kroner på grensemuren, og siterer en anonym tjenestemann i Det hvite hus.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, mener at det ikke eksisterer noen krise, og at en unntakstilstanderklæring er misbruk av presidentens makt.

– Dette er ikke en krise, og presidentens forsøk på å piske opp frykt, gjør det ikke til en krise, sier Pelosi i en felles uttalelse med Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer.

Demokratene planlegger nå en resolusjon i Kongressen for å stoppe Trump, i tillegg til å gå til juridiske skritt.

–Presidenten er ikke unntatt loven. Kongressen kan ikke la Presidenten rive Grunnloven i filler, skriver Pelosi og Schumer.

Trump er imidlertid selvsikker på at erklæringen vil vinne frem i rettsalen.

– Vi vil bli saksøkt, og antagelig gå helt til høyesterett, men jeg er sikker på at vi vil vinne, sier han.

– Jeg applauderer presidenten

Under talen trakk Trump frem familiene til dem som har fått sine barn drept av udokumenterte immigranter. En av dem er Steve Ronnebeck fra Arizona. Hans sønn Grant ble skutt og drept på jobb av en udokumentert innvandrer.

Til VG sier Ronnebeck at Trump fortjener ros for å erklære nasjonal krise slik at han kan få bygget en grensemur:

– Vi har en president som bokstavelig talt har gått gjennom valgkampløftene og krysset dem av en etter en, men på grensesikkerhet har han møtt en vegg. Demokratene har tilbudt et latterlig kompromiss som vil sette amerikanere i fare, sier Ronnebeck.

– Obama brukte denne taktikken flere ganger i sin presidentperiode, som mange presidenter før ham. Forskjellen? Det er Trump som gjør det. Jeg applauderer og står helhjertet bak presidenten i denne erklæringen, sier han.

STØTTE: Steve Ronnebecks sønn Grant ble drept for en pakke sigaretter av en udokumentert innvandrer i 2015. Nå kjemper Steve for tøffere tiltak mot de som er ulovlige i landet, og han støtter president Trumps (som hun har møtt mange ganger) forslag om å bygge en mur på grensen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Har tro på å vinne frem

Torsdag sa Hilmar Mjelde, postdoktor ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, til VG at Trump ved å erklære krise nå kan sette i sving arbeidet med muren, og at det er lite som kan gjøres for å stoppe ham umiddelbart.

– Ingen kan stoppe ham umiddelbart. Motstandere kan ta det inn til domstolene, men slik behandling tar tid, og det er gode sjanser for at han vil vinne frem i Høyesterett, sa Mjelde til VG.

Trump selv sa på pressekonferansen fredag at han var håpefull til at han skulle vinne frem i retten.

– Vi har en invasjon av narkotika og mennesker som kommer inn i landet vårt. Med en mur blir det enkelt å stoppe. Vi kommer til å være suksessfulle i retten, sa Trump.

Nasjonal krisetilstand er slett ikke noe som hender unntaksvis i USA, men ifølge AP er det uvanlig at presidenten bruker dette som et virkemiddel for å omgå Kongressen.

Siden loven først trådte i kraft har 57 unntakstilstander blitt erklært under syv ulike presidenter, ifølge en oversikt satt sammen av CNN. De færreste er imidlertid kontroversielle.

Hele 31 av disse er fortsatt gjeldende i 2019, den eldste fra helt tilbake til 1980, under Jimmy Carters presidentskap. De fleste tilfeller har vært for å håndtere kriser internasjonalt, enten i sammenheng med terrorisme eller totalitære stater.