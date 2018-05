LURTE FLERE: Mannen, som har levd et lukrativt liv etter at han så likheten mellom seg selv og den nord-koreanske statlederen, lurte mange på gaten i Singapore. Foto: EDGAR SU / X90125

«Kim Jong-un» stiller opp til selfies i Singapore

Kim Jong-uns look-alike stilte gladelig opp til selfies med overraskede folk i Singapore.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble flere lurt i Singapore da den australsk-kinesiske look-aliken til Kim Jong-un dukket opp på gaten, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Det så ut som den ekte Kim Jong-un. Jeg skjønte ikke før senere at han ikke var det, sier said Sagar Admuthe, som rakk å ta flere selfies med «Kim».

Mannen, som flere trodde var den Nord-Koreanske diktatoren, kaller seg Howard X skal ha uttalt at han utførte stuntet for å ønske president Donald Trump og Kim Jong-un lykke til før et toppmøte om å avslutte Nord-Koreas atomprogram.

Trump avlyste det planlagte toppmøtet for tre dager siden, men Howard X tror ikke det vil ha noe å si for kjemien mellom lederne.











– Jeg tror de to lederne vil møtes og ha en fantastisk tid sammen, fordi de har veldig like personligheter. De kommer til å være bestevenner etter møtet, sa Howard X ifølge Reuters.

Howard X mener også at det har vært svært lukrativt å ligne på den nord-koreanske lederen. Han har fått spilt i reklamer og filmer, og blitt invitert til private arrangementer i hjembyen Hong Kong.