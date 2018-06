DRITTKASTING: Donald Trump kaller Canadas statsminister for «uærlig og svak». En av presidentens rådgivere sier det finnes «et spesielt sted i helvete» for ledere som Justin Trudeau. Her sitter de sammen under G7-møtet i Canada. Foto: CHRISTINNE MUSCHI / REUTERS

Kanadiere reagerer på Trump-utsagn: – Han er kongen av rasshøl!

QUEBEC CITY (VG) Donald Trump kaller Canadas statsminister for «uærlig og svak». En av presidentens rådgivere sier det finnes «et spesielt sted i helvete» for ledere som Justin Trudeau.

– Du vil vite hva jeg tenker om at Trump plutselig sa at han ikke ville underskrive slutterklæringen fra G7-møtet likevel ? Vel, jeg er ikke overrasket, for han er kongen av alle rasshøll!

Steve Gilbert (49) tar sterke ord i bruk når VG møter ham ute i solen i hjembyen hans Quebec City, dagen etter at årets G7-møte er avsluttet her i Canada . Gilbert mener Trumps oppførsel ikke sømmer seg for en statsleder for et land som USA .

– Først tvitrer han all mulig dritt før møtet, så kommer han opp hit og spiller vennlig og går med på å signere slutterklæringen, bare for å endre mening etter at han har dratt. Det er hyklersk, sier han.

Fornærmende

Den gryende handelskrigen mellom USA og en rekke av deres allierte, deriblant Canada, tok mye av oppmerksomheten under det to dager lange G7-møtet denne helgen. Landene klarte likevel lørdag å komme til enighet om en slutterklæring, som til og med omhandlet nettopp handel mellom landene.

FAKTA G7 * G7 (Group of 7) er et internasjonalt forum med verdens syv rikeste, demokratiske industriland: Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia (G6, 1975) og Canada (G7, 1976). * Den europeiske union (EU) møter dessuten som fast representant på G7s toppmøter. * Gruppen het tidligere G8 da Russland deltok, men landet ble ekskludert i 2014 på grunn av annektering av den ukrainske Krim-halvøya. * G7-landene møtes årlig for økonomiske og politiske samtaler mellom sine statsoverhoder, og mellom andre politikere og embetsverk. G7 er av noen, særlig kritikere, blitt kalt en «uoffisiell verdensregjering». *Årets møte var i Quebec i Canada 8. og 9. juni. (NTB)

I erklæringen står det blant annet at det er behov for «fri og rettferdig handel som alle tjener på». Videre heter det at de skal jobbe for «å redusere tollbarrierer, andre barrierer og subsidier». Dette dokumentet var Donald Trump villig til å signere da han forlot G7-møtet for å reise til Singapore og toppmøtet med Kim Jong-un.

Så holdt Canadas statsminister Justin Trudeau en pressekonferanse.

Der sa han blant annet at stål- og aluminiumstollen Trump har innført mot blant annet Canada på mange måter er fornærmende, fordi den amerikanske presidenten har brukt nasjonal sikkerhet som argument.

Det liker ikke land som har stått last og brast med USA som allierte i en rekke kriger siden andre verdenskrig.

– Vi kommer ikke til å la oss bølle med, sa Trudeau, som forklarte hvorfor han mener det er urimelig av USA å innføre skyhøye tollsatser.

Vil ikke vise svakhet overfor Kim Jong-un

Da rant det over for Trump. Fra Air Force One tvitret han at han hadde beordret sine folk til ikke å skrive under på G7-slutterklæringen likevel. Han omtalte Trudeaus uttalelser om tollbarrierene som «falske» og kalte statsministeren for «veldig uærlig og svak».

Søndag fortsatte ordkrigen. Nå fra to av Trumps rådgivere. I et intervju med Fox News sier handelsrådgiver Peter Navarro at det «finnes et spesielt sted i helvete» for enhver statsleder som driver uærlig diplomati mot president Trump, for så å «stikke en kniv i ryggen hans på vei ut døren».

Økonomirådgiver Larry Kudlow omtaler det også som et knivstikk i ryggen.

– Det er et svik. Alle landene jobbet sammen om erklæringen, og president Trump var med i den prosessen i god tro. Så starter Trudeau å snakke fordømt tull om Trump på en pressekonferanse etter at presidenten har dratt. Det var et amatørmessig, politisk stunt, sier Kudlow til CNN .

Han mener Trump ikke hadde noe annet valg enn å reagere som han gjorde, og begrunner det med det kommende toppmøtet i Singapore.

– Presidenten aksepterer ikke å bli dyttet rundt av en kanadisk statsminister. Vi kan ikke ha noe av at Kim ser amerikansk svakhet nå, sier Kudlow.

Uro

Canadas utenriksminister Chrystia Freeland reagerer på at Canada blir språklig angrepet på denne måten fra en nabo og alliert.

– Dette er ikke en nyttig måte å forvalte vårt forhold på. Vi holder oss til faktabasert argumentasjon, sier Freeland.

Tidligere presidentkandidat i USA John McCain gir på Twitter uttrykk for at han skjønner at landets allierte er bekymret nå.

«Til våre allierte: Majoriteten av amerikanere er fremdeles for frihandel og globalisering, og støtter allianser basert på 70 år med delte verdier. Amerikanerne står sammen med dere, selv om presidenten vår ikke gjør det.», skriver republikaneren i det som må omtales som en oppsiktsvekkende uttalelse om en president fra hans eget parti.

På gaten i Quebec City er det uro blant kanadiere for at forholdet mellom de to normalt gode naboene nå virkelig skal surne.

– Trump er litt «ko-ko». Jeg mener innføringen av disse tollene er en idiotisk ting å gjøre. Og jo mer barrierer det blir jo vanskeligere blir det å opprettholde et godt forhold. Jeg håper den amerikanske presidenten bare spiller et spill, sier Andre Paris (72).

Forståelse

En annen kanadier VG snakker med, som på grunn av sin jobb i et kanadisk myndighetsorgan ikke ønsker å oppgi navnet sitt i avisen, sier han har forståelse for at Donald Trump ønsker å beskytte sitt lands stålindustri.

– Men dette er å dra det for langt. Dette går utover oss. Jeg håper de kan finne en løsning som begge land tjener på.

– Hva tenker du om ordbruken mellom landene?

– Jeg vet knapt hva jeg skal si. Det er ikke overraskende at slikt kommer fra Trump og hans folk, og jeg tror Trudeau føler han må holde følge, for å vise at også han kan være tøff.