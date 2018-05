Trump til VG: Heller verdensfred enn fredspris

WASHINGTON, D.C. (VG) USAs president Donald Trump tror hans forhandlinger med Nord-Korea vil bli sentrale for verdensfreden.

Den amerikanske presidenten og NATOS generalsekretær Jens Stoltenberg møttes i Det hvite hus torsdag kveld norsk tid. I forbindelse med møtet stilte de to også opp for pressen.

– Flere av dine støttespillere sier at du fortjener Nobels fredspris på grunn av det som skjer med Nord-Korea. Hva tror du at du må oppnå i det kommende toppmøtet for å fortjene fredsprisen?

– Vel, jeg vet ikke. Jeg vil ha fred i verden, det er det alle vil ha. Mer enn Nobels fredspris eller noen annen pris, vil jeg ha fred, ideelt sett i Midtøsten, men også i resten av verden, sier Trump til VG

– Jeg tror vi har en sjanse til å greie det. Nord-Korea kommer til å bli veldig viktig, det er en enormt viktig del av verden. Jeg mener de har et enormt potensial, for sin leder og for sitt folk, fortsetter presidenten.

Usikkerhet om Nord-Korea-møte

Tidligere torsdag sa Det hvite hus at Donald Trump fortsatt er klar til å møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un, selv om sistnevnte skal ha truet med å avlyse møtet.

Ifølge flere medier, blant dem det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap, skal Nord-Korea skal ha truet med å avlyse det planlagte toppmøtet mellom Trump og Kim i Singapore 12. juni.

En av grunnene er sterk misnøye med at USA og Sør-Korea nå holder en stor militærøvelse sammen. Nord-Koreas viseutenriksminister Kim Kye Gwan har også utelukket å gå med på et premiss om ensidig atomnedrustning.

– Latterlig avtale

– Vi får se hvordan det blir. Akkurat når er vi i dialog med dem. Vi jobber som om ingenting har skjedd. Det jobbes med å finne ut av tid og sted. Jeg leser i media at det kanskje ikke skjer. Hvis det ikke blir noe av er det greit, og hvis det blir noe av er det fantastisk, sier Trump selv til VG.

– Mener du det har styrket din sak å rekke USA ut av Iran-avtalen?

– Jeg synes det er en fantastisk ting for USA at vi er ute av Iran-avtalen. Det er en latterlig avtale for USA, og en latterlig avtale for verden.

Trump kunngjorde onsdag i forrige uke at han vil trekke USA ut av det han omtalte som «tidenes dårligste avtale».

Norge har advart USA mot å trekke seg, og norske eksperter uttalte til VG at avgjørelsen øker usikkerheten rundt hvor vi har USA.