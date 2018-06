President Donald Trump ved Det hvite hus før avreise til Québec. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB scanpix

Ekspert: Trump har feiloppfatninger om handelsforholdet mellom USA og EU

Publisert: 08.06.18 17:52

President Donald Trumps syn på handelsforholdet mellom USA og EU er preget av feiloppfatninger, mener en ekspert ved det tyske økonomiinstituttet Ifo.

– Han snakker bare om det amerikanske underskuddet når det gjelder varehandel, men glemmer å nevne at USA har et massivt overskudd med EU når det gjelder tjenester og selskapers fortjeneste, sier Ifo-økonomen Gabriel Felbermayr i en pressemelding fredag.

Han fastslår at USA nyter et konkurransefortrinn i «den nye økonomien», spesielt når det gjelder digitale tjenester fra Apple, Amazon, Facebook og Google. I «den gamle økonomien», som omfatter bilindustrien, maskinvare, ulike forbrukerprodukter og også næringsmidler, er det EU som har et fortrinn, ifølge Felbermayr.

USAs egne tall viser totalt sett et overskudd på 14 milliarder dollar med EU, påpeker økonomen. Han sier USAs har hatt overskudd siden 2008.

– Feil å skille mellom land

Data fra det amerikanske handelsdepartementet viser imidlertid at USA har et handelsunderskudd på 65 milliarder dollar med Tyskland.

– Men det blir feil å plukke ut enkelte EU-land. EU er en toll- og økonomiunion der de enkelte medlemslandene er tett forbundet. Det amerikanske overskuddet på nesten 100 milliarder dollar med Nederland skyldes i stor grad Tyskland, sier Felbermayr og viser til at de amerikanske nettselskapene har kommet inn på det tyske markedet via hovedkontorer i Nederland fordi de to landene har ulik skattepolitikk. Et lignende mønster kan ses i Irland.

Ber om samlet front

– Begge handelspartnerne er svært sårbare. Begge ligger an til å tape på en handelskrig som trappes opp. Europa må nå stå samlet og forklare de amerikanske tallene for amerikanerne. Europa må også signalisere mottiltak i den digitale sektoren, som den digitale skatten som EU-kommisjonen har diskutert, hvis amerikanerne beslutter å innføre toll på europeiske biler, sier Felbermayr.

Trump deltar fredag og lørdag på G7-toppmøte i Canada. På forhånd har han sendt ut en rekke Twitter-meldinger der han klager over det store handelsunderskuddet som USA har med EU. Han oppgir at underskuddet er på 151 milliarder dollar. Det offisielle tallet fra USAs handelsdepartement er imidlertid 153 milliarder dollar.