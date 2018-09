FLY-REFS: FNs miljøsjef får kritikk for sin reisevirksomhet av FNs internrevisjon. Foto: Espen Braata

Får fly-refs - snakker ut om gullkort og business-reiser

Kort tid før det ble kjent at han er under gransking av FNs internrevisjon for sin reisevirksomhet, snakket FNs miljøsjef Erik Solheim ut om fordelene ved å fly business class.

I et intervju med flynettstedet Flysmart24 i august erklærte den tidligere miljøvernminsteren og SV-lederen at folk ikke bør ha dårlig samvittighet for å fly.

– Jeg vet at mange miljøvernene tror på å gi folk dårlig samvittighet, jeg tror på inspirasjon til å gjøre tingene bedre, sa Solheim til nettstedet.

Uttalelsene vekket kraftige reaksjoner fra norske miljøorganisasjoner.

Nye reisevaner

I det samme intervjuet forteller Solheim at han gjennomfører godt over hundre flyreiser i året, og at han har gullkort hos alle de de tre store flyalliansene Samtidig avslører han at reisevanene har forandret seg etter at han fikk jobben som FNs miljøsjef, melder Filter Nyheter.

– I motsetning til før har jeg nå muligheten til å reise foran i flyene, på business class der man blant annet kan legge ned setet til en seng og sove seg gjennom en lang flytur, sier Solheim.

I løpet av sine første 22 måneder i jobben som sjef for FNs miljøprogram brukte Erik Solheim 4,1 millioner kroner på 529 reisedøgn rundt om i verden.

Revisor-kritikk

I forrige uke fortalte Aftenposten at FN-toppen får krass kritikk for sin reisevirksomhet i en foreløpig rapport fra FNs interne tilsynsorgan. Flere av disse turene skal ha blitt gjennomført uten at Solheim dokumenterte på tilstrekkelig vis at de faktisk var tjenestereiser. Ved to anledninger skal han ha byttet til et dyrere flyselskap, noe som ga ekstrautgifter på nesten 60.000 kroner.

I rapportutkastet blir Solheim og to av hans nærmeste medarbeidere bedt om å betale tilbake deler av reiseutgiftene.

I sitt tilsvar til Aftenposten understreker Solheim at han har tilbakevist flere feil i utkastet fra FN-revisorene.

Overprøver reiseforslag

I intervjuet med flynettstedet deler Solheim også sine erfaringer med ulike flyselskap, og bekrefter at han ofte overprøver reisebyråets forslag til reiseruter. Han kritiserer samtidig amerikanske flyselskaper, som United, for «elendig mat».

Samtidig understreker han at de asiatiske favorittselskapene kan bli i dyreste laget i FN-jobben og at valget ofte blir de billigste alternativene.